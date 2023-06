Ponte sul Rabbi, inaugurazione in memoria di Riccardo Perini

Sarà inaugurato questa mattina alle ore 10.30 a Premilcuore il ponte sul Rabbi, che unisce il paese all’Area Feste, intitolato a Riccardi Perini, per tanti anni presidente della Pro loco, anima del gruppo Alpini e della Banda dei Carrettieri. Al taglio del nastro interverranno la sindaca Ursula Valmori e il presidente di Romagna Acque Società delle Fonti, Tonino Bernabé, che ha realizzato l’opera in corten. Commenta a questo propsosito la sindaca Valmori: "Ringraziamo Romagna Acque e il suo presidente per quest’opera importante del nostro paese". Al termine seguirà un aperitivo presso il Bar Il Caffè di piazza dei Caduti, offerto dalla famiglia Perini.

Morto a 61 anni una decina d’anni fa, Riccardo Perini era riconosciuto da tutti "sostegno fondamentale del paese", come lo definì il parroco don Davide Bruschini durante i suoi funerali, oppure "una colonna portante del paese", secondo l’allora sindaco Luigi Capacci, del quale era stato anche valido collaboratore. Perini è stato per oltre 25 presidente della Pro loco, fondatore del Gruppo Alpini, membro della Misericordia e autista del 118 e del consiglio pastorale della parrocchia. Gli amici e i premilcuoresi lo ricordano come "l’uomo dell’azione, sempre allegro, che andava d’accordo con tutti e che in ogni festa, cantava e inventava stornelli".

Per queste motivazioni sociali, culturali e civili, l’amministrazione comunale lo ricorda con l’intitolazione del ponte che porta dal paese all’Area Feste, un percorso che Riccardo Perini ha compiuto migliaia di volte per organizzare tante manifestazioni per il bene del paese.

q.c.