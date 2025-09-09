Ponte sul S. Giorgio, ricostruzione al via

Sono partiti a Meldola i lavori di ricostruzione del ponte sul Rio San Giorgio a San Colombano, con relative modifiche alla viabilità. L’infrastruttura conosciuta in zona come ‘Ponte delle Bissi’ è situato nei pressi dell’incrocio tra le strade San Colombano Dogheria e San Colombano Centro.

"L’intervento, del valore complessivo di 450.000 euro – precisa il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Filippo Santolini – è interamente finanziato dal ministero dell’Interno. Il progetto prevede la demolizione dell’attuale struttura e la costruzione di un nuovo ponte, di maggior larghezza a doppia cordia di marcia, comprensivo di un percorso pedonale protetto sul lato monte, con l’obiettivo di migliorare in modo significativo la sicurezza dei pedoni".

Per consentire l’esecuzione dell’opera sono necessari l’ occupazione di alcuni stalli del parcheggio pubblico e la chiusura al traffico veicolare di via San Colombano Centro, nel tratto interessato dai lavori. "Esprimo soddisfazione per l’avvio di questo importante cantiere – dice il sindaco Roberto Cavallucci – che permetterà di risolvere una criticità storica e di migliorare la viabilità e la sicurezza per i residenti e le imprese del territorio".