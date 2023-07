Ponti, 5 milioni per via Ghibellina e Cervese

Sono stati stanziati circa 5 milioni per mettere in sicurezza due ponti sulle strade provinciali del Forlivese. La somma rientra negli oltre 19 milioni messi a disposizione dal ministero delle Infrastrutture, che ha finanziato 10 interventi relativi a ponti e viadotti sulle strade provinciali, per i prossimi 6 anni.

Per quanto riguarda la viabilità all’interno del territorio comunale, saranno effettuati i lavori di adeguamento idraulico dei ponti sullo scolo Torricchia e Serachieda al km 10+460 e km 12+433 sulla Cervese; l’importo è di 2,6 milioni. Poco distante, sempre sulla Cervese, sono stati fatti nei mesi scorsi i lavori per ricostruire il ponte sul torrente Bevano. Finanziato inoltre il completamento dell’intervento di demolizione e ricostruzione del viadotto sul fiume Montone al km 2+350 della strada provinciale 27 bis (via Ghibellina) per 2,4 milioni.

"Risposta positiva del ministero alle Infrastrutture alla richiesta della Provincia di Forlì-Cesena di un finanziamento pari a circa 19 milioni e 700mila euro destinati sia alla messa in sicurezza di ponti e viadotti sia alla realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti che presentino problemi strutturali di sicurezza – dice il deputato Jacopo Morrone – . Le risorse saranno trasferite in sei tranche a partire dal 2024 fino al 2029, sarà naturalmente la Provincia a stabilire le priorità di intervento e l’utilizzo dei fondi valutando gli elementi di criticità delle infrastrutture".