’Ponti di pietra’, questa sera a Bocconi il libro di Farolfi

Sarà presentato questa sera alle 21 a Bocconi, a cura dell’amministrazione comunale, nel tendone della Pro loco in piazza del Popolo, il libro ‘Ponti di pietra’ di Piero Farolfi, storico locale originario di Portico, che vive da anni a Firenze. Dopo i saluti del sindaco Maurizio Monti, interverranno l’autore del libro, lo storico locale Bruno Gurioli, Massimo Ragazzini vicepresidente dell’Accademia degli Incamminati di Modigliana e l’ex sindaco Alberto Manni, moderati dall’assessore alla cultura Caterina Mordenti, che affronteranno il problema della data di costruzione del famoso ponte della Brusìa di Bocconi sul fiume Montone, la cui cascata è conosciuta e frequentata d’estate da tutta la Romagna. E’ di epoca medievale, come ha sempre sostenuto una lunga tradizione, oppure risale all’inizio del XVIII secolo, come sostiene Farolfi nella sua ultima ricerca, in base a documenti scoperti nell’Archivio di Stato di Firenze? Forte della sua scoperta, l’autore della ricerca sostiene di poter mettere la parola fine all’annosa diatriba fra storici locali che dura da secoli sulla data di questo come di altri famosi ponti della Romagna Toscana.

