Ponti e strade: in arrivo 8 milioni per Civitella

di Oscar Bandini

Il Ministero delle infrastrutture ha finanziato 10 interventi di messa in sicurezza di ponti e viadotti sulle strade provinciali di Forlì- Cesena per quasi 20 milioni di euro e il Comune di Civitella fa la parte del leone. Infatti gli interventi finanziati riguardano il consolidamento delle fondazioni del viadotto Suasia nel Comune di Civitella al km 59+540 per 995.405 euro e soprattutto la costruzione di un nuovo viadotto in variante al tracciato esistente sulla SP4 del Bidente in località Nespoli sempre nel Comune di Civitella per 6.682.435 euro. Quasi 8 milioni su 20 riguarderanno proprio il comune della val Bidente che nei prossimi sei anni sarà destinatario di risorse che non si vedevano da tanti anni. Altri interventi corposi riguarderanno nel forlivese l’adeguamento delle barriere di sicurezza del viadotto al km 17+923 sulla SP3 del Rabbi per 2.000.000 di euro e il completamento dei lavori di messa in sicurezza del ponte sulla SP19 Marradese al km 2+500 nel Comune di Modigliana. "Le risorse che ci sono state assegnate sono preziose, - commenta il presidente della Provincia Enzo Lattuca – erano già necessarie prima dell’alluvione per mettere in sicurezza il territorio, lo sono ancora di più dopo l’alluvione perché ci permettono di migliorare la condizione dei ponti che incidono sui nostri fiumi con una programmazione di sei anni". Proprio sui ponti negli anni pre Covid il Servizio viabilità della Provincia aveva censito e monitorato tutti i 570 ponti sulle 106 arterie provinciali anche con l’uso dei droni. "I lavori sui ponti che saranno realizzati sono tutti importanti perché strategici per i nostri Comuni – sottolinea Daniele Valbonesi, sindaco di S.Sofia e consigliere delegato alla viabilità per il Comprensorio Forlivese –, ma la vera novità è il finanziamento della costruzione di un nuovo viadotto a Nespoli per progettare e realizzare un nuovo viadotto che andrà a superare la storica sofferenza con il miglioramento della viabilità atteso da anni e di messa in sicurezza dell’abitato".

Certamente l’attraversamento di Nespoli è sempre stato uno dei ‘buchi neri’ della Bidentina, funestato da numerosi incidenti l’ultimo dei quali il 24 marzo scorso con il ribaltamento di un bilico che trasportava polli e che ha distrutto i muri di confini di una abitazione a fianco della strada e che per puro caso non si è trasformato in tragedia. Molto soddisfatto il sindaco di Civitella Claudio Milandri. "La variante di Nespoli era stata messa in cantiere da tanto tempo – conclude Milandri – e questo importante finanziamento ci permette di farla finalmente decollare. Oggi siamo contenti e compiamo un passo decisivo per raggiungere l’obiettivo di mettere in sicurezza il centro abitato di Nespoli".

A sottolineare l’importanza dell’intervento del governo sono gli esponenti di Fratellli d’Italia. "Non più tardi di quattro mesi fa, dopo un incidente stradale sulla Bidentina che poteva trasformarsi in una vera tragedia - dicono la Buonguerrieri e il responsabile di Fdl per il comprensorio forlivese, Luca Bartolini - avevamo evidenziato al Governo la necessità e l’urgenza di realizzare la variante di Nespoli, per rendere finalmente sicuro e scorrevole il traffico di questo tratto della strada provinciale. E ora, grazie al finanziamento del Ministero delle Infrastrutture, finalmente sarà possibile farlo: anche con quest’ultimo atto il Governo Meloni si conferma concreto e attento alle esigenze del nostro territorio".