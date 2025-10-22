Portata in Ucraina la ‘Pizza della Speranza’. E c’è anche l’educazione contro gli ordigni inesplosi

Fin dal primo momento in cui la Russia ha invaso l’Ucraina, il sostegno alla popolazione in fuga dalla guerra è stato costante da parte della città di Forlì, che nel corso del tempo ha attivato ben quattro missioni umanitarie, alle quali si è aggiunta, proprio in questi giorni, la quinta: la ‘Pizza della speranza’. Lo scorso fine settimana, nel territorio ucraino di Ivano-Frankivsk, si sono svolte le prime uscite del truck allestito per la distribuzione di materiale umanitario e, appunto, della pizza.

I primi beneficiari (ovviamente in maniera gratuita) sono stati i bambini del centro educativo e riabilitativo del consiglio comunale di Ivano-Frankivsk, alunni speciali che ogni giorno affrontano sfide legate a disabilità motorie e intellettive. A loro si sono uniti anche gli studenti di alcuni altri istituti.

Animatori volontari hanno guidato i piccoli in danze, giochi di movimento e canti, mentre un operatore di sicurezza ha aggiunto un importante momento di formazione, spiegando loro come comportarsi in caso di ritrovamento di oggetti pericolosi, come ordigni inesplosi, perché nella situazione nella quale si trovano a vivere queste conoscenze possono letteralmente salvare delle vite. Volantini e anche video, con la spiegazione di cosa fare e, soprattutto, non fare fa parte di questo quinto progetto umanitario. Un secondo incontro, il giorno successivo, si è svolto presso una parrocchia della città ucraina.

Promotore dell’iniziativa è l’assessorato alle politiche internazionali del Comune di Forlì, rappresentato dall’assessore Bravi: "Presto ci saranno decine di nuove uscite in vari istituti e strutture per incontrare persone che hanno bisogno di vicinanza, attenzione e sostegno. Anche quando arriverà l’inverno il progetto, grazie al meraviglioso lavoro della Fondazione Misericordia di Ivano-Frankivsk, continuerà a portare luce, bontà e la pizza più buona, quella che unisce".

Il progetto ‘Pizza della Speranza’ è finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, così come i 4 precedenti, in collaborazione con il Comune di Bagnacavallo, le organizzazioni Comitato per la Lotta contro la Fame nel Mondo, Il Molino, Associazione San Giuda Taddeo, la Fondazione di Beneficenza Misericordia dell’arcidiocesi di Ivano-Frankivsk della Chiesa Greco-Cattolica ucraina, l’Esarcato di Kharkiv e il Comune di Ivano-Frankivsk.

