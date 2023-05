Portate i ricordi dell’Arena Forlivese Diventeranno un piccolo museo

In occasione dell’apertura del centro visite di ’In Loco. Il Museo Diffuso dell’Abbandono’ presso Exatr, l’associazione Spazi Indecisi invita i cittadini a partecipare alla costruzione di un grande album dei ricordi dell’Arena Forlivese. I forlivesi potranno portare i loro ricordi (via Ugo Bassi 16, domani dalle 10 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17), vecchi oggetti relativi all’Arena Forlivese come biglietti del cinema, di concerti o di pugilato, vecchi poster, fotografie. Spazi Indecisi digitalizzerà il materiale che i cittadini porteranno. Sempre domani, alle 15.30, pedalata dall’Exatr per raggiungere l’ex acquedotto Spinadello a Forlimpopoli. Iscrizione entro oggi su https:bit.ly40soLHh o via mail a [email protected]