Porte aperte al liceo classico

Domani alle 15 il liceo classico Morgagni accoglierà i ragazzi delle scuole medie per l’ultimo open day, in vista delle iscrizioni che si sono aperte il 9 gennaio e che finalizzeranno il 30 gennaio. Sul sito di istituto, nella sezione ’Orientamento’ in entrata https:www.morgagni.cloudvisualizza_03.asp? id=1743. Il dirigente scolastico Marco Lega accoglierà le famiglie e gli studenti in aula Icaro 1 e sarà coadiuvato dalla Commissione orientamento presieduta dalla professoressa Patrizia Pedaci.

Open day sempre domani, dalle 15.30, anche alla scuola Primavera di Gesù di Vecchiazzano, che ha tre sezioni: bambini dai 9 ai 24 mesi; dai 24 ai 36; e dai 36 ai 5 anni.