Portico, 200 spettatori in piazza per le bande nel nome di Ronconi

Davanti a un pubblico di circa 200 persone, accorse domenica sera da tutta la valle del Montone in piazza Traversari a Portico per godersi un bellissimo concerto di musica d’autore, le due bande di Portico e San Benedetto e di Castrocaro Terme e Terra del Sole hanno premiato i direttori di ieri e di oggi e siglato anche un ‘Patto di collaborazione’, nel nome di Francesco Ronconi (Terra del Sole 1926-Dovadola 2002), maestro per tanti anni sia di entrambe le bande sia di tanti allievi.

Commovente il ricordo di Mario Chiadini, attuale direttore della Banda Orsini della cittadina termale e medicea, nonché primo clarinetto: "Ero un ragazzo principiante nella banda di Portico, quando il maestro Ronconi mi iniziò come tanti altri alla musica, con professionalità e un grandissimo amore per le note che ci scriveva allora sulla lavagna e poi faceva danzare con gli strumenti. Questo amore dobbiamo trasmetterlo anche ai ragazzi e giovani di oggi".

Anche Daniela, figlia dello storico maestro Ronconi, ha sottolineato: "Con questo Patto di collaborazione fra le due bande ci poniamo come obiettivo di trasmettere ai giovani l’amore per la musica, come faceva mio padre". I vari bandisti dei due gruppi hanno dimostrato con oltre due ore di concerto la loro preparazione, la loro passione e il grande amore per la musica con brani classici del repertorio bandistico, fra cui Verdi, Ciajkovskij, Gounoud, Earle Hagen, Franco Micalazzi, Henghel Gualdi e Morricone. Alla direzione si sono alternati sei maestri: Daniela Ronconi (musicista e pianista), Laura Bartolini della banda di Portico e primo flauto, Mario Chiadini della banda di Castrocaro, Daniele Rossoli già direttore della banda di Castrocaro per molti anni, Roberta Fabbri, direttrice della banda di Cervia e di Modigliana e per diversi anni anche di quella di Forlì, Gianluca Gardini già direttore della banda di Forlì e San Marino.

Il pubblico ha applaudito a lungo, chiesto bis ed elogiato la bella iniziativa culturale, artistica e molto formativa anche come scuola di musica per le nuove generazioni.

