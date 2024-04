Portico, al via il 10 aprile un corso di italiano per rifugiati in paese

Al via il 10 aprile a Portico, organizzato dal Comune e dal Centro italiano di Storytelling, un corso di italiano gratuito per rifugiati presso la scuola Traversari, ogni mercoledì dalle 17 alle 19. Spiega l’insegnante Anna Facciani (foto): "Il Comune fornirà unicamente il materiale didattico (info: 349.2710613). Il corso non ha una scadenza, continuerà fino a che gli utenti non avranno imparato almeno le basi". L’iniziativa per aiutare gli immigrati ad integrarsi non è l’unica. Alcuni anni fa il Comune aveva già svolto un corso d’italiano di sei mesi per una quindicina di immigrate, che avevano portato a termine l’impegno con molto profitto e soddisfazione. Nel Comune di Portico e San Benedetto, gli immigrati sono oltre un centinaio fra i circa 750 abitanti, gestiti dalla Cooperativa Acquacheta.