Portico, al via l’estate con la Pro loco

La Pro loco di Portico inaugura l’estate sabato con ‘Spiedo e Baracca’, cena ai giardini pubblici alle 19.30 su prenotazione entro domani (ed eccezionalmente venerdì e in loco il giorno stesso, fino ad esaurimento posti; info 348.2842066 - 328.3672649- 340.1669111). Menù 25 euro adulti e 10 bambini. Dalle 21.30 la ‘Baracca continua’ con la musica dal vivo del gruppo ‘The Wave’. Spiega il presidente della Pro loco, Giuseppe Neri: "Dopo anni trascorsi fra la pandemia e il maltempo speriamo di risollevarci con una stagione di ripresa turistica per i nostri paesi e le varie attività, che ne hanno tanto bisogno". La Pro loco ha presentato anche le prossime iniziative. Il mese con più eventi è agosto: Sagra della tagliatella nel weekend 5-6, con caccia al tesoro; Festone vol. 2 il giorno 12 e ‘Paelliamo’ il 13; 14 e 15 con tanta musica Anni 80-90-2000; il 19 The Last Party. Il principale appuntamento dell’autunno si svolgerà la seconda domenica di ottobre, con la Sagra dei Frutti del Sottobosco, "un evento fra i più rinomati e apprezzati dell’Appennino romagnolo". Le Pro loco nei paesi si occupano di organizzare manifestazioni gastronomiche, musicali e sociali, patrocinate dai comuni, in collaborazione con altre associazioni di volontariato e anche con gli operatori turistici del territorio. Quinto Cappelli