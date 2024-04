Portico, all’Auser incontri sull’essere nonni

Si terrà oggi pomeriggio a Portico, alle ore 18 presso la scuola primaria Ambrogio Traversari, il primo di sette incontri, in calendario ogni martedì pomeriggio fino al 21 maggio, sul tema ‘Non ci sono più i nonni di una volta’, con la partecipazione dello psicologo Stefano Pasqui. Il ciclo ideato è organizzato dall’Auser provinciale, in collaborazione con la Regione e con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. "Ogni incontro – spiega la presidente provinciale Maria Luisa Bargossi – svilupperà tematiche diverse, alla presenza di esperti delle varie materie trattate".

In concomitanza con l’incontro, il Centro Auser di Portico offrirà anche animazione, merenda e sorprese per i bambini che accompagneranno i partecipanti. Conclude la presidente Bargossi: "E’ certamente una delle iniziative più significative organizzate dall’Auser Forlì negli ultimi mesi, sviluppata ormai su diversi Comuni del territorio, fra cui ultimo Galeata". La sezione Auser di Portico e San Benedetto, retta dal responsabile Ezio Palli, svolge un intenso programma d’iniziative, fra cui il trasporto con auto per le persone prive di mezzi propri, specialmente per problemi sanitari e sociali.