Portico, ancora striscioni contro il sindaco

Seconda puntata di striscioni contro l’amministrazione comunale, in particolare contro Maurizio Monti, sindaco di Portico e San Benedetto: le scritte sono apparse ieri mattina nei luoghi più frequentati di Portico: davanti ai due bar e ai giardini pubblici. Gli striscioni, come quelli della prima puntata di lunedì scorso, sono stati affissi durante la notte da ignoti e nelle scritte si chiedono le dimissioni della fascia tricolore. Eccone alcune: ‘La peggiore amministrazione di sempre, schifo, Monti a casa’, ‘Ti sei dimenticato dei nostri figli, vergogna, vai a casa’, ‘Basta bugie, vergogna, Monti dimettiti’ e ancora ‘Banca chiusa, Beccona chiusa, Monti dimettiti’.

L’argomento che ha scatenato le polemiche riguarda il trasporto scolastico dei ragazzi della scuola primaria di Portico e delle medie frequentate a Rocca San Casciano. In vari incontri, l’amministrazione comunale ha spiegato alle famiglie la complessa situazione (di ordine economico e burocratico), già raccontata anche sul nostro giornale martedì scorso, situazione che si può così riassumere: un pulmino pagato dal Comune porta a scuola a Portico e a Rocca gli alunni; ma per ritornare a casa al termine delle lezioni a Portico ci pensano le famiglie, mentre da Rocca i ragazzi rientrano col bus di linea.

Commenta il sindaco Maurizio Monti: "Il problema del trasporto scolastico è in parte risolto, cioè quando la mattina i ragazzi devono andare a scuola. Ma stiamo cercando una soluzione adeguata per venire incontro alle famiglie anche per quanto riguarda il rientro a casa". E gli striscioni apparsi nei luoghi pubblici? Il primo cittadino risponde: "Non commento scritte anonime e che riguardano interessi personali. Si tratta di polemiche finalizzate alla prossima campagna elettorale per le comunali in programma in primavera".

Nello stesso periodo dei primi striscioni, ma datata 15 settembre, è esposto, in uno dei due bar del paese, anche il foglio con una raccolta firme senza alcun promotore, sottoscritta finora da una quarantina di cittadini. "Il servizio del trasporto scolastico nel Comune di Portico e San Benedetto – si legge nel documento – è da decenni un mezzo di preziosa importanza per garantire un sostegno alle famiglie della vallata. In questo anno scolastico 2023-24 la giunta comunale ha assicurato il trasporto scolastico per il servizio della mattina, lasciando scoperti gli orari del rientro a casa per i bambini della scuola primaria e i ragazzi delle medie. Un disservizio che peserà molto sulle famiglie, poiché esse dovranno organizzarsi in autonomia per andare a prendere i propri figli; in alternativa il trasporto pubblico Start non è la soluzione dal momento in cui minori di 14 anni non sono tutelati né sotto la responsabilità di nessuno".

Conclude il documento: "Con questa raccolta di firme i cittadini e le cittadine chiedono alla giunta comunale e all’assessore per la scuola di poter garantire nella sua interezza il servizio di trasporto scolastico".