Portico, attesi ancora buongustai per i 10 chef da tutto il mondo

Dopo l’inaugurazione di ieri, con la cena di gala, questa sera il Festival internazionale di cucina ‘Chef sotto il Portico’ raggiungerà a Portico, paese della Bandiera arancione, il clou della 13ª edizione. La manifestazione, organizzata dal ristorante Al Vecchio Convento, in collaborazione con la Pro loco e col patrocinio del Comune, si svolgerà in piazza, lungo via Roma (info: 340.5129897 e 0543.967053), dalle 19 alle 22.30 e domani a pranzo dalle 12 alle 14.

I dieci chef provenienti da tutto il mondo cucineranno davanti ai buongustai: ogni piatto costerà 8 euro e 4 per ogni bicchiere di vino, scelto fra le diverse cantine romagnole presenti.

Chi partecipa potrà scegliere piatti e gusti della cucina italiana, inglese, danese, svedese, finlandese e islandese, ma anche messicana, colombina e perfino senegalese.

La Ss 67 è percorribile senza più limiti di orari per le auto. Inoltre, la manifestazione è inserita nel calendario della Notte Rosa, concludendosi questa sera, presso i giardini pubblici di Portico, con musica e balli. I dieci menù, che tutti i buongustai potranno consultare su ampi cartelloni all’ingresso del paese e prima di accedere alla cassa, riserveranno delle sorprese. Ma, prima di scegliere i piatti da gustare, si potrà anche girovagare davanti ai singoli chef che stanno cucinando in pubblico.

q.c.