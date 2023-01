Portico, boom per i presepi: oltre mille persone ad ammirarli in un solo giorno

Il primo giorno dell’anno ‘Portico il paese dei presepi’ è stato letteralmente invaso da oltre mille visitatori, giunti da tutta l’Emilia Romagna e anche da regioni limitrofe. Spiega Giuseppe Neri, presidente della Pro loco, l’associazione che anima la rassegna, in collaborazione con i cittadini e il patrocinio del Comune di Portico e San Benedetto: "Quest’anno siamo stati favoriti dalla Rai, che ha fatto diversi servizi, dal tempo quasi primaverile negli ultimi giorni e soprattutto dalla bellezza delle centinaia di presepi in tutti gli angoli e le strade del paese medievale, che è di per sé un presepe". Una delle attrazioni di quest’anno è stata anche la slitta a ruote trainata dai cavalli di Giuseppe Ferrini, un appassionato cavaliere di Rocca San Casciano, che nei pomeriggi festivi e prefestivi ha raggiunto Portico per portare a spasso soprattutto famiglie e bambini per le vie del paese. Racconta l’amico dei cavalli Artù e Ubi, una ‘pariglia’ di stalloni di 14 e 8 anni: "Ogni domenica e prefestivo, centinaia di bambini e adulti hanno fatto un giro panoramico per il paese, osservando i presepi anche dalla slitta e al trotto dei cavalli". Giuseppe Ferrini è sempre stato un appassionato di cavalli, "fin da piccolo, quando andavo con mio zio Francesco, detto Checco, il quale era talmente appassionato, tanto che senza cavalli non andava neppure a letto".

Artù e Ubi saranno a Portico anche nei pomeriggi di giovedì 5 e venerdì 6 gennaio prossimi, "per la gioia e la felicità di tanti bambini e adulti". Centinaia di presepi di tutte le forme e i materiali si trovano in tutto il paese di Dante e Beatrice, con due rassegne allestite nella Torre Portinari del Mille ‘Natività nell’arte’ e ‘La casa di Nazaret’ nella chiesa parrocchiale di Santa Maria in Girone.

Quinto Cappelli