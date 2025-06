Portico, calendario estivo tra musica e cibo

Con la Sporticata, camminata nei dintorni del paese al mattino e pranzo sociale nei giardini pubblici, in programma oggi, con la partecipazione di oltre 200 iscritti, la Pro loco di Portico ha inaugurato il calendario delle manifestazioni turistiche, sociali, culturali, artistiche, sportive ed enogastronomiche dell’estate. Il calendario di giugno prevede il prossimo incontro domenica 22, quando alle 21 in piazza Traversari si esibiranno in concerto i corpi bandistici di Portico e San Benedetto e di Castrocaro Terme e Terra del Sole ‘A.Orsini’.

Le feste di giugno si concluderanno sabato 28 alle ore 19.30 presso il giardino di Dante e Beatrice, con la cena in giallo ‘Scartòz in te Zardèn’ e con la musica dal vivo del gruppo ‘The Pushover’. Diversi gli appuntamenti in luglio, fra cui la Cena medievale dell’Auser (sabato 5 sera), ‘Chef sotto il Portico’, con 12 chef internazionali e con l’organizzazione del ristorante e albergo diffuso Al Vecchio Convento che quest’anno festeggia i 50 anni di attività, con un ricco programma di appuntamenti gastronomici dal 10 al 13 del mese; la Caccia e i suoi sapori, sabato 19 e domenica 20. "Dal 28 giugno al 27 luglio – spiega Lucia Santandrea, presidente della Pro loco – il Comune di Portico e San Benedetto curerà anche la mostra ‘Arte in Torre’, turismo, arte e storia nei borghi medievali dell’Appennino".

Agosto aprirà le manifestazioni con la Sagra della Tagliatella, sabato 2 e domenica 3; sabato 9 con cena agli stand gastronomici e serata Anni 60 Sistiparty; Dilettanti allo Sbaraglio il 13, Gioco popolare il 14 e ‘80 Voglia di Ballare’ il 15; The Last Party il 23 e Fiera sui Poggi il 31. L’autunno culminerà con la Sagra dei Frutti del Sottobosco domenica 12 ottobre, mentre l’inverno sarà caratterizzato dalla manifestazione ‘Portico il paese dei presepi’, dall’8 dicembre all’11 gennaio 2026.

Quinto Cappelli