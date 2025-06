Portico, concerto delle bande in memoria del maestro Ronconi

La banda di Portico e San Benedetto, in collaborazione con il Comune, la Pro loco e il Corpo bandistico Orsini di Castrocaro Terme e Terra del Sole hanno organizzato per domani alle 21 in piazza Traversari a Portico, il concerto ‘Ricordando Ronconi’ (ingresso libero). Francesco Ronconi è stato docente di musica alle scuole medie di Portico e Dovadola e insegnante e direttore delle bande di Castrocaro e Portico per decenni.

Racconta Sauro Benedetti, presidente della banda di Portico: "Il maestro Ronconi, un tipo severo ma molto apprezzato, è stato un grandissimo conoscitore di tutti gli strumenti e sapeva incentivare l’amore per la musica nei giovani. Inoltre, aveva creato un interscambio fra i gruppi che continua ancora".

Durante il concerto si alterneranno alla direzione di brani di Verdi, Ciajkovskij, Gounoud, Earle Hagen, Franco Micalazzi, Henghel Gualdi e Morricone sei maestri: Daniela Ronconi (figlia di Francesco, musicista e pianista), Laura Bartolini di Portico, Mario Chiadini di Castrocaro, Daniele Rossoli già direttore della banda di Castrocaro, Roberta Fabbri, direttrice della banda di Cervia e di Modigliana e per diversi anni anche di Forlì, Gianluca Gardini già direttore della banda di Forlì e San Marino.

"Il nostro compito – conclude Daniela Ronconi – è quello di trasmettere ai giovani l’amore della musica, come faceva mio padre".

Quinto Cappelli