Portico, corso per imparare a salvare vite

L’Auser di Portico organizza un corso di informazione di primo soccorso sanitario nel teatro Iris Versari a Portico di Romagna sabato 16 marzo, al pomeriggio. Infatti, in collaborazione col Comune di Portico San Benedetto, Auser Forlì, Rotary Club e Corpo Bandistico Portico e San Benedetto, l’Auser locale è riuscita ad ottenere due defibrillatori semiautomatici salvavita (DAE) già installati a Portico (all’esterno della sede del Comune) e a Bocconi (all’esterno dell’ex ristorante-bar La Beccona). A San Benedetto in Alpe tale strumento è già stato installato dalla locale Misericordia. Commenta il responsabile dell’Auser di Portico, Ezio Palli: "Un ringraziamento particolare va alla consigliera comunale Marzia Marchesini e alla nostra presidente di Forlì, Maria Luisa Bargossi, che hanno avuto un ruolo fondamentale per ottenere i macchinari dall’ Ausl e un contributo economico dal Rotary Club. A questo punto è fondamentale formare più persone possibile all’uso del DAE, che sarà molto semplice".

Aggiunge Palli: "A guidare la giornata di formazione gratuita, che ripeteremo annualmente, sarà l’infermiere Alessandro Alessandrini della Misericordia di Forlì e San Benedetto, che ci sarà di un validissimo aiuto. Saremo dotati di manichino e DAE per prove reali sul suo utilizzo, prestati gentilmente dalla Misericordia San Benedetto, che ringraziamo. Speriamo che i partecipanti siano numerosi, perché è importante che molti cittadini sappiano usare il defibrillatore per effettuare un corretto massaggio cardiaco, per le manovre di soffocamento e per altri semplici interventi vitali".

A questo proposito è consigliata la prenotazione presso Sauro Benedetti, braccio destro del responsabile e uno dei più attivi soci volontari del gruppo (349.2532179). Racconta Benedetti: "A proposito della preparazione ad usare il defibrillatore, siamo già stati presso gli alunni della scuola primaria Ambrogio Traversari del paese". Sorta alcuni decenni fa, dal 2015 l’Auser è stata rinnovata a Portico, guidata con impegno e competenza da Ezio Palli. I soci sono 103, fra cui 12 autisti volontari, 6 uomini e 6 donne, compresa Clorinda Ciani, telefonista e coordinatrice del calendario viaggi. Infatti, con una propria auto l’Auser effettua viaggi di trasporto delle persone (in genere senza auto propria) che hanno bisogno di raggiungere i centri sanitari per visite o altro a Forlì, Meldola o altri luoghi della Romagna, chiedendo una semplice offerta libera.

L’11 marzo l’Auser inizierà anche un corso di ginnastica posturale. Conclude Benedetti: "Con il Comune stiamo cercando un luogo che funzioni da ufficio e ai fini di aggregazione per effettuare attività ludiche, un corso di maglia, giochi, feste e socializzazione. Inoltre, vorremmo aprire un punto di informazione turistica, in collaborazione con il Comune e le varie associazioni, in particolare Pro loco, magari da tenere aperto un paio d’ore la domenica mattina per i turisti".

Quinto Cappelli