Portico, domani festa per la patrona Madonna del Sangue

Si svolgerà domani a Portico la festa della patrona, la Madonna del Sangue. Alle 10.30 messa solenne nell’omonimo santuario, presieduta dal parroco don Giovanni Amati e animata dal coro parrocchiale. Al termine la processione in centro storico con l’immagine della Madonna e la banda cittadina diretta da Laura Bartolini. Al termine benedizione alle auto in piazza. Per l’occasione erano in programma alla vigilia della festa cresime e prime comunioni che, a causa dell’attuale situazione, sono state però rinviate a settembre.