Portico e i presepi: ecco quelli ’contadini’

Fra i molti temi che ispirano in ogni edizione le centinaia di presepi per le vie, le piazze e gli angoli più nascosti di ‘Portico il paese dei presepi’, quest’anno è apparsa anche la campagna, l’ambiente, la vita contadina. Sono cinque i presepi contadini che ornano la via centrale del paese, all’incrocio di via Roma con via Altarina, di fronte al palazzo Portinari.

Dire ’presepi contadini’ sembra un’indicazione semplice, scontata, comprensibile da tutti. A prima vista potrebbe sembrare così. Ma ad osservare più a fondo e nei particolare, emergono da quegli oggetti simbolici temi di grande profondità, che sono usciti dalla fantasia, o meglio, dalla sensibilità di un ‘contadino artista’, perché tale è l’autore: Tarcisio Monti, che vive nelle campagne fra Portico e Rocca San Casciano, in località Montebevaro Vecchio di Berleta, ma che di mestieri ne ha fatti tanti, fra cui tipografo, direttore di un istituto per ragazzi a Cento di Ferrara, direttore della casa di riposo di Portico prima e di Castrocaro poi, nonché responsabile della scuola materna paritaria Sacra Famiglia di Rocca San Casciano, dove è stato anche vicesindaco.

Con questa premessa i presepi contadini raccontano tutti la stessa storia evangelica, ma con la sensibilità di chi ha interiorizzato nella vita tante esperienze, tanti incontri e soprattutto tante attese e speranze. Ecco allora l’attesa del presepe nell’aratro, che accoglie la semina del grano e attende le spighe, simbolo della vita, ma anche della storia del Bambino del presepe: "Se il seme di grano non muore, non dà frutto". Si può ammirare il presepe del falegname, che ricorda la vita di Gesù nella bottega con Giuseppe; il presepe del ciclo (un grande cerchio) delle stagioni, a simboleggiare la nostra vita; il presepe del ‘Rammendo’, con una sedia (per fermarsi a pensare), il mappamondo e una corda piena di nodi (la vita), oggetti tutti legati insieme. Su tutti svetta un albero secco (il male, fra cui la violenza e la guerra), ma fiorito, emblema delle donne che danno la vita, come il Bambino di ogni presepe.

Quinto Cappelli