Portico, ecco il paese dei presepi

Sono in pieno svolgimento a Portico gli allestimenti dei presepi che, da oltre 50 anni e nel periodo natalizio, trasformano il paese di Dante e Beatrice in una Betlemme animata da centinaia di Natività di ogni forma, dimensione e materiali, tanto che da anni la rassegna si chiama ‘Portico il paese dei presepi’. Iniziarono le donne del Borgo Piano, con alcuni presepi fuori della porta di casa, nelle panchine, nelle scale e nelle finestre. Poi la tradizione si estese all’intera via e oggi a tutto il paese. Dopo anni di preparazione a cura perfino di un’associazione autonoma, negli ultimi tempi la guida e la cura dell’organizzazione è della Pro loco, con la collaborazione di tutti gli abitanti che vogliono partecipare. Quest’anno gli allestimenti sono partiti un po’ in sordine. Poi negli ultimi weekend il paese si è animato di presepisti e gli allestimenti incominciano a dare forma a varie Natività, fra tradizione e novità. I presepi tradizionali e popolari forse sono quelli che trovano tutti d’accordo e che forse piacciono di più alle migliaia di visitatori (in particolare bambini) che ogni anno arrivano a Portico da tutta l’Emilia Romagna e non solo. Sono anche quelli che trovano più facile collocazione nelle vie, negli angoli, negli anfratti e nei luoghi più suggestivi e curiosi del paese medievale.

Ma ogni anno appaiono anche allestimenti nuovi, magari con temi discutibili e che fanno poi discutere i visitatori, che a volte possono rimanere piacevolmente sorpresi e altre volte dubbiosamente perplessi. Girando fra gli allestimenti in corso si vedono già presepi abbozzati sullo scottante tema della guerra o delle guerre, sull’alluvione che lo scorso maggio colpì la Romagna e ha creato tanti problemi anche in Appennino con le frane oppure il terremoto dello scorso settembre, provocando danni alle abitazioni e anche tanti sfollati in alcuni paesi del territorio.

Fra i tanti allestimenti è già apparso anche un presepe dedicato a San Fancesco d’Assisi, per rendere omaggio al santo patrono d’Italia, in occasione degli 800 anni del primo presepe, da lui realizzato a Greccio la notte di Natale del 1223. A questo proposito gli organizzatori, insieme alle parrocchie dell’alta valle del Montone, stanno pensando di organizzare una sorpresa con le famiglie che hanno bambini piccoli e con i ragazzi del dopo cresima. Ci riusciranno? Staremo a vedere cosa bolle in pentola. La rassegna ‘Portico il paese dei presepi 2023-2024’ sarà inaugurata l’8 dicembre e chiuderà i battenti per l’Epifania.