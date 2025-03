Portico, i 50 anni del Vecchio Convento

"Quando il 21 marzo 1975 approdammo a Portico di Romagna per aprire il ristorante albergo Al Vecchio Convento, in un’epoca in cui tutti se ne andavano dai paesi e dalla montagna, molti scuotevano la testa dicendo che eravamo dei pazzi. Oggi, a distanza di 50 anni esatti, siamo orgogliosi di quella scelta e di questa creatura che abbiamo allevato e costruito insieme ai nostri figli, ormai affermatasi a livello nazionale e all’estero".

Marisa Raggi, originaria di Portico, e Gianni Cameli, marchigiano di Montegiorgio (Fermo), festeggeranno il 50° dell’attività domani sera, con una cena preparata dal figlio Matteo con gli chef del suo staff. Sì, perché in questi 50 anni a dar man forte ai genitori hanno contribuito in modo preponderante i figli Max e Matteo, entrambi diplomati alla scuola alberghiera di Castrocaro e poi ‘laureatisi’ in giro per il mondo nei ristoranti più famosi e stellati, fra cui, per fare un solo esempio, il Frantzén di Stoccolma e il Noma di Copenaghen per Matteo. Max ha fatto tesoro dell’esperienza per trasferirsi con la famiglia nel 2020 a Odder, vicino ad Arhus, seconda città della Danimarca, per aprire lì una costola del Vecchio Convento di Portico.

Marisa e Gianni si conobbero all’inizio anni ’70 a Milano, mentre lavoravano nel ristorante della zia di lei, Bruna Camurani. Nel 1973 si sposarono e due anni dopo approdarono a Portico, aprendo il ristorante al piano terra del convento delle suore, da cui il nome, e trasferendo fornelli, nome e bagagli nel 1982 nel vicino palazzo padronale dell’Ottocento dei Tredozi. Racconta Gianni: "Eravamo stanchi dello stress lavorativo della Milano degli anni di piombo e abbiamo fatto una follia: siamo ‘emigrati’ a Portico. A Milano avevo imparato la cucina internazionale, ma in Romagna capii presto che bisognava fare i conti con le ricette dell’Artusi e coi romagnoli, nelle cui vene scorre il sangue fatto di tortelli, cappelletti e Sangiovese".

Contaminando la cucina internazionale con quella tosco romagnola, Gianni ha sfornato per decenni specialità tipiche del Vecchio Convento, fra cui al primo posto tagliatelle alla lepre o al tartufo, innaffiate con Sangiovese di Predappio oppure crostini alla toscana, su pane rigorosamente toscano, con fegatini, capperi, una punta di acciuga e un goccio di vin santo.

Racconta il figlio Matteo: "Con questo padre chef in cucina e la mia esperienza internazionale, io e i miei collaboratori abbiamo fatto un salto di qualità verso la cucina di territorio, con le migliori carni sul mercato, i migliori prodotti dell’orto del Mulino di Ivan Frassineti, tartufi e funghi del nostro Appennino". Matteo insegna a Cesena alla scuola di cucina ICook e a quella aperta a Portico vicino al ristorante. Inoltre, da 16 anni, il Vecchio Convento organizza le seconda settimana di luglio la manifestazione internazionale ‘Chef sotto il Portico’, con i migliori chef del mondo e migliaia di buongustai dalla Romagna.

Il successo del ristorante e albergo sta anche in un segreto che ci svela l’azdòra, Marisa Raggi: "L’accoglienza e il clima familiare apprezzati dagli italiani, ma soprattutto dagli stranieri, che frequentano il nostro albergo diffuso". Aggiunge la danese Ulla Bisgaard Pedersen, moglie di Matteo, segretaria della gestione e responsabile della scuola d’italiano per stranieri L’Olmo: "Da noi si mangia come in un ristorante stellato, ma in un clima come fossi a casa tua". D’estate si può cenare anche in giardino, con le case del borgo medievale sullo sfondo, compresa la torre di Beatrice Portinari, e diversi vip scelgono il locale per eventi importanti, come fecero la scorsa estate gli attori Marina Occhionero e Giusto Cucchiarini, che vennero qui per pronunciare il fatidico ‘Sì’.