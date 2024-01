Portico, i fotopresepi alla Torre Portinari

L’ultima settimana di ‘Portico il paese dei presepi’ entra nel vivo. Già alcune migliaia di visitatori hanno ammirato le Natività diffuse in tutti gli angoli del caratteristico borgo medievale. Tutto questo si deve anche ad un servizio della Rai che ha diffuso le immagini dei presepi portichesi, prima su Rai 3 e poi su Rai News24 e Rai 2. Quest’anno, a detta di molti visitatori (che lasciano firma, pensieri e osservazioni nei due registri della firme nella Torre e nella chiesa di Santa Maria in Girone), "i presepi di Portico si sono superati". Infatti, nei tre Borghi al Ponte, Piano e All’Erta gli abitanti delle tre vie hanno dato il meglio della loro creatività, come gli autori di via Roma, con particolare sottolineatura per i ‘Presepi contadini’ e quelli che riempiono le scale del castello sotto la torre dell’orologio, compreso il presepe delle oche, che fa l’eco a quello dei gatti nella Guardarella e la ‘Sorpresa nei cassetti’. Molto apprezzati anche il presepe di Greccio nella chiesa parrocchiale (gigantografia riprodotta da Giotto nella Basilica superiore di Assisi) e ‘Una torre di presepi’, questi ultimi a cura di Massimo Assirelli, che è anche l’autore del logo della rassegna, curata dagli abitanti e dalla Pro loco. Si tratta di 30 Fotopresepi ovvero la realizzazione di presepi all’interno di foto dell’autore su Portico, dintorni e i grandi eventi del 2023, all’interno della location della millenaria Torre Portinari. Spiega Assirelli, fotografo e già assessore alla cultura: "Il presepe porta sempre a riflettere sulla nostra esistenza, sulle nostre difficoltà, ma anche sulle bellezze che abbiamo intorno. Questo progetto nasce con lo scopo di richiamare, grazie alla fotografia, alcune situazioni critiche che stiamo vivendo, come la guerra, le alluvioni, il terremoto, i cambiamenti climatici, ma anche scorci dei nostri ambienti generanti speranza e serenità". Nei prefestivi e festivi, in piazza funzioneranno anche stand gastronomici a cura del Chiosco San Rocco.

Quinto Cappelli