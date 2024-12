Portico, i presepi incantano anche il vescovo

Da oggi alla fine dell’anno, la Pro loco di Portico ha organizzato un fitto e ricco calendario di eventi per animare la 51ª Rassegna ‘Portico e il paese dei presepi’. S’incomincerà oggi alle 15 con il ‘Laboratorio di biscotti’, presso la cucina del Vecchio Convento di via Roma, a cura di Davide Rabiti e Sabrina Fabbri, cui seguirà l’arrivo di Babbo Natale. Domani sempre alle 15 ‘Open Lab di Circo sociale’ per grandi e piccini a cura dell’Associazione Uci.

Il pomeriggio di lunedì è affidato al Centro italiano di Storytelling (16.30). Dopo la sera di Natale alle 21 con giochi popolari nel teatro Iris Versari, si riprende giovedì 26, alle 12 con il pranzo di Santo Stefano presso gli stand della Pro loco in via Roma, con specialità locali, e alle 15 musica dal vivo con il ‘Duo Tòca Sintì’. Venerdì 27, alle ore 20.30 nel teatro comunale Iris Versari, concerto della Banda di Portico e San Benedetto, diretto dalla maestra Laura Bartolini. Doppio spettacolo anche sabato 28, quando alle 14 è in programma ‘Spettacolo di burattini’ nella piazzetta Traversari, cui seguirà alle 15 in via Roma musica dal vivo con il gruppo I Chiottoni. Commentano gli organizzatori della Pro loco: "Questo ricco programma di eventi particolari affianca e anima la rassegna dei presepi, visitata ogni anno da migliaia di persone e sostenuta con grande impegno da tutti gli abitanti del paese".

Durante la scorsa settimana i presepi di Portico, che restano visitabili giorno e notte e con ingresso libero fino al 12 gennaio 2025, sono stati ammirati dal vescovo di Forlì-Bertinoro, Livio Corazza, durante la visita pastorale all’Unità pastorale di Dovadola-Rocca, che comprende anche Portico, Bocconi e San Benedetto.

Quinto Cappelli