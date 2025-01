Portico, il Bar Sport con edicola resta aperto: trovato un gestore

L’anno 2024 si è concluso a Portico di Romagna con una buona notizia che nessuno ormai si aspettava più: il bar Sport e con esso l’edicola e la tabaccheria annesse continueranno a restare aperti non solo nel 2025, ma tutti sperano ancora per tanto tempo. Martedì scorso, ultimo giorno dell’anno, la titolare Maria Cipriani, che lascia l’attività dopo 44 anni di servizio, ha annunciato a tutti quelli che entravano nel locale: "L’attività non chiude, come da mesi annunciato, ma continua con la nuova titolare Liselle Duenas".

Per salutare i clienti e per dare il benvenuto alla nuova gestione, Maria Cipriani e il figlio Daniele hanno organizzato un brindisi e un rinfresco nel pomeriggio a cui ha partecipato mezzo paese. Il sindaco Maurizio Monti, con l’assessora Caterina Mordenti ha consegnato alla Cipriani una pergamena, come ringraziamento "per il servizio svolto per tanti anni a tutti gli abitanti del paese e del Comune di Portico e San Benedetto, in particolare per edicola e tabacchi".

Racconta commossa Maria: "Sono entrata come barista il 12 marzo 1981, insieme a mia madre Clorinda, e non sono mai mancata un giorno al lavoro. Quindi, ringraziando tutti, credo di potermi godere la meritata pensione". Il bar strapieno di clienti è esploso in un lungo e fragoroso applauso, sia per sottolineare il grazie alla barista edicolante che lascia, sia per simboleggiare il sollievo e la contentezza di tutti per lo scampato pericolo di chiusura di tre servizi contemporaneamente: bar, edicola e tabaccheria, come da mesi si temeva in paese.

Ma chi è alla guida della nuova gestione? Liselle Duenas, filippina d’origine in Italia da molti anni, è conosciuta non solo a Portico, dove vive da tempo col marito Marco Ferraresi e una figlia, Alice, ma anche nella valle del Montone. Infatti, una decina d’anni fa ha gestito per cinque anni a Rocca San Casciano il negozio di fiori ‘La mimosa’.

Racconta Liselle: "Sono contenta di proseguire la gestione del bar Sport, edicola e tabaccheria del paese in cui vivo e ho svolto anche vari lavori. Qui ormai conosco tutti e mi piace lavorare col pubblico". Quando subentrerà la nuova gestione? Risponde Liselle: "Per sistemare la burocrazia necessaria al passaggio e per risistemare e rinnovare alcune cose all’interno del locale abbiamo bisogno di alcuni giorni. Riapriremo l’attività entro gennaio".

Prima di Maria Cipriani, il bar Sport era stato gestito da Giovanni Chiadini e dalla moglie Luisa Ferraresi, che a loro volta l’avevano rilevato da Nino Carnaccini, che però lo gestiva in via Roma, in centro storico, e non come ora in via Tosco Romagnola 27, all’uscita del paese per Firenze, davanti al municipio.