Portico, il candidato Neri incassa il sostegno del Pd

Nella riunione del Circolo del Pd comunale, "il Partito democratico di Portico e San Benedetto ha esaminato la possibilità di costituire una lista civica aperta, avente come riferimento il candidato sindaco Mauro Neri". Lo afferma Serena Bambi, referente del locale Circolo Pd insieme a Diana Valli. Aggiunge Bambi: "Noi del Pd abbiamo preso atto che nei piccoli comuni la soluzione di una lista civica permette di aggregare le competenze necessarie per la gestione della cosa pubblica, provenienti da diversi mondi, che condividono una comune idea di sviluppo per il futuro della comunità". Che tradotto significa l’appoggio del Pd alla candidatura di Mauro Neri, anche perché "accoglie positivamente la volontà di dare rappresentanza al Partito Democratico all’interno della sua squadra".

Quindi, si tratterà di una lista civica per un sindaco civico, con la collaborazione attiva del Pd e con l’accordo di portare alcuni suoi rappresentanti in lista. Nei giorni scorsi Mauro Neri aveva già incassato l’appoggio di Forza Italia, attraverso la deputata forlivese Rosaria Tassinari, che è anche presidente del partito azzurro del Coordinamento dell’Emilia Romagna. Il Pd a Portico e San Benedetto ha una ventina di iscritti, ma molti più voti. Alle elezioni politiche del 25 settembre 2022 il responso delle urne diede al Senato questo risultato: centrodestra 51% (FdI 29,4% - FI 11,3% - Lega 9,6%), centrosinistra 32,5% ( Pd 27,4%) e centro (Azione + Italia Viva) 9,1%. Alle elezioni amministrative questi dati dicono poco, perché per le elezioni del sindaco e del consiglio comunale contano le persone più che gli orientamenti politici.

Inoltre, finora i due candidati alla carica di primo cittadino sono due civici: l’uscente Maurizio Monti e appunto il presidente di Confcooperative Romagna Mauro Neri. Quindi i risultati, lontani quattro mesi dalle urne, sono completamente aperti.

Quinto Cappelli