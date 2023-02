Portico, il futuro della Beccona

Il sindaco di Portico e San Benedetto, Maurizio Monti, ha convocato per domani sera a Bocconi, alle ore 20 presso la sala comunale delle ex scuole elementari di via Palmonte 3, un incontro pubblico "per discutere sulla riapertura del Centro di socializzazione ‘Casa del popolo’ e a tale incontro sono invitati i cittadini e l’associazione Pro loco". L’argomento è di grande attualità, perché in pratica si tratterebbe di riaprire il bar ristorante La Beccona, che formalmente si chiama Centro di socializzazione Casa del popolo (in locali di proprietà comunale), che ha chiuso i battenti lo scorso 7 gennaio. Dopo la chiusura di varie negozi e servizi pubblici, fra cui la scuola, l’ufficio postale e i generi alimentari, La Beccona è stato l’ultimo servizio a chiudere. Il Comune ha fatto un bando per una nuova gestione, andato però deserto per ben due volte. Questo annuncio ha creato grande attesa non solo nel centinaio di abitanti del paese, "ormai morto dopo la chiusura del locale", ma anche nella gente dell’alta valle del Montone.

La storia del locale La Beccona inizia nel 1978, quando i dirigenti dell’allora Pro loco pensarono di aprire una sottoscrizione fra la popolazione e i numerosi bocconesi immigrati, per trasformare la ‘Casa del popolo’ in un bar e ristorante. Eseguiti i restauri, la Pro loco sottoscrisse una convenzione col Comune per concedere la gestione a privati fino al 2017, quando il tutto è tornato all’ente locale, che ha indetto i due bandi andati deserti.

Quinto Cappelli