Portico, in 10mila per ammirare i presepi

Che cosa c’entrano Pinocchio, i cavalli, le visite guidate, la gastronomia, gli spettacoli e la musica con i presepi di Portico? Se quest’anno la rassegna ‘Portico il paese dei presepi’, organizzata dalla Pro loco e dagli abitanti del caratteristico paese medievale, ha attirato diecimila visitatori si deve anche a queste attrattive collaterali, che fanno da contorno ai circa 300 presepi che ricordano la nascita di Gesù, come volle testimoniare San Francesco a Greccio 800 anni fa la notte di Natale 1223.

Ma i presepi, come ogni manifestazione della tradizione, della cultura e anche della religione, non sono un’espressione disincarnata dalla vita dell’uomo, perché ne fanno parte. Lo dimostra la giornata di chiusura della rassegna domenica scorsa. Da Forlimpopoli è salita a Portico la compagnia dei giovani e bravi allievi ‘Laboratorio Teatro degli Avanzi’ per rappresentare lo spettacolo ‘Mastro Geppetto: alla ricerca del figliolo perduto’, storia di Pinocchio rivisitata con ispirata intelligenza da Denio Derni. Questa storia, a tratti commovente per la struggente ricerca del figlio e a tratti comici, tratta la storia della paternità, un tema di grande attualità della cultura contemporanea e anche della religione cristiana, di cui il presepe ne ricorda la fonte e l’origine. I tanti bambini che hanno partecipato domenica scorsa a Portico alla rappresentazione di un padre alla ricerca del proprio figliolo, magari tenendo per mano il proprio genitore (padre o madre che fosse), hanno vissuto uno degli aspetti più profondi dei presepi dal punto di vista psicologico, culturale e religioso.

A Portico domenica scorsa c’era anche la carrozza (una slitta con le ruote) di Giuseppe Ferrini di Rocca San Casciano, che portava in giro per il paese chi voleva salire, in particolare i bambini, un altro modo bello per esaltarne la fantasia, la creatività e l’immaginazione, come i bambini sanno fare. Una piccola cosa? Sì, ma senz’altro più formativa che se si fosse scelto di trascorrere la domenica nei corridoi di un centro commerciale.

Da Forlì, sempre domenica pomeriggio, è arrivato un gruppo di visitatori, condotto dalla guida Chiara Macherozzi, per raccontare loro non solo il ‘paese dei presepi’, ma anche la sua millenaria storia, fra cui quella di Dante e Beatrice, fra verità e leggenda. Infine, chi ha visitato i presepi nei giorni festivi ha trovato anche le specialità gastronomiche del territorio, preparate dagli chef del Chiosco di piadina San Rocco, collegando così anche profumi e gusti alla visita delle caratteristiche Natività esposte davanti a quasi tutte le porte delle case del paese, per sottolineare il valore dell’accoglienza. Il Comune, guidato dal sindaco Maurizio Monti, e la Pro loco, presieduta da Giuseppe Neri, ringraziato tutti, pensando già alla 50ª edizione del prossimo Natale.