Portico, in 300 per ’Tutto il mondo è paese’

di Quinto Cappelli

Il Festival delle arti ‘Tutto il mondo è paese’, una kermesse di tre giorni, svoltasi a Portico nell’ultimo weekend, con incontri, letture, concerti, installazioni sonore, mostre e animato da oltre trecento partecipanti da tutta la Romagna, Marche e perfino Puglia. L’iniziativa è uno dei modi per ricucire le ferite dell’alluvione e delle frane che hanno sconvolto gli equilibri del territorio. Questa prima edizione del Festival delle arti, come la 13ª edizione della manifestazione di ’Chef Sotto il Portico’ di due settimane fa, con 10 cuochi da tutto il mondo, attirando a Portico oltre 1.300 buongustai; oppure l’evento ‘Verso Oriente’, con mostre, artigianato, benessere e cibo organizzato a Corte San Ruffillo di Dovadola, sono segni positivi di ripresa turistica che, insieme ai numerosi e nutriti programmi delle Pro loco dei vari paesi, dovrebbero essere presi in considerazione per lo sviluppo futuro del turismo nell’Appennino romagnolo.

Prendendo l’ultimo esempio del Festival delle arti ‘Tutto il mondo è paese’ di Portico, racconta il direttore artistico Nicola D’Altri: "Con la poesia, la musica, le arti e senza offrire direttamente cibo, abbiamo portato a Portico oltre trecento persone dalla Romagna e dalle regioni vicine". Aggiunge Franca Mancinelli di Fano, che ha guidato un laboratorio di ascolto e di esperienza della parola poetica: "Abbiamo approfondito il tema dei passi e dei guadi non solo nel mondo simbolico della realtà, ma anche nella pratica, camminando lungo il fiume e nel paese". Per la marchigiana Mancinelli, "Portico è l’esempio di un paese vivo, che non è affetto da nostalgia nè dalla tentazione dell’abbandono, ma aperto all’accoglienza, senza dimenticare le sue radici storiche e culturali (Dante e Beatrice)".

Per il direttore artistico Nicola D’Altri, originario di Cesena e da tre anni a Portico, "Il Festival si era posto l’obiettivo di portare persone e artisti che restassero qui tre giorni, per coinvolgere il più possibile gli abitanti, le associazioni e le realtà culturali e sociali del luogo. Obiettivo in parte raggiunto, coinvolgendo diversi giovani del paese con la poesia, le mostre, la musica, la chitarra e il buon vino del territorio".