Portico, la magia dei presepi continua

"La rassegna ‘Portico il paese dei presepi’ non si concluderà domani, come annunciato da programma, ma sarà prorogata fino al domenica 15 gennaio". Lo ha annunciato ieri Giuseppe Neri, presidente della Pro loco, l’associazione che ha promosso la cinquantesima edizione della manifestazione, in collaborazione con tanti abitanti del paese e col patrocinio del Comune di Portico e San Benedetto. Spiega il presidente Neri: "Nelle ultime due settimane, grazie in particolare ai servizi sui canali della Rai e alla pubblicità anche di tanti giornali, che pubblicamente ringraziamo, tutti i giorni sono arrivati centinaia di visitatori, da ogni parte dell’Emilia Romagna e anche da altre regioni, con punti di oltre 1000 visitatori per capodanno e oltre 800 per la Befana". Durante il periodo scolastico sono arrivati anche oltre 500 studenti dalla valle del Montone. Stando anche alle firme nei registri della rassegna nella Torre Portinari (‘La Natività nell’arte’) e nella chiesa parrocchiale (‘La casa di Nazaret’), si contano alcune migliaia di firme. Dato che le due rassegne si trovano nella parte alta e più scomoda del paese e poiché firma in media un visitatore su cinque, si può affermare che già oltre 10mila persone hanno visitato i presepi di Portico. Visto questo successo, forse dovuto anche alla voglia di uscire di casa dopo oltre due anni di pandemia, e vista la richiesta di altre persone, gli organizzatori hanno deciso appunto di prorogare l’apertura ancora di una settimana. La rassegna di quest’anno è stata animata anche dalla presenza nei giorni festivi e prefestivi dai cavalli Artù e Ubi di Giuseppe Ferrini di Rocca San Casciano, che trainavano una slitta in giro per il paese per la gioia e l’allegria di grandi e piccoli. Sempre nei giorni festivi in piazza era presente uno stand gastronomico del Chiosco di piadina di San Rocco, con specialità del territorio, mentre la Pro loco e la scuola primaria e dell’Infanzia Ambrogio Traversari hanno organizzato spettacoli e storie di burattini. Un’altra caratteristica unica di questa rassegna di presepi è l’accesso libero, giorno e notte, alla visita di centinaia di presepi, di ogni forma, dimensione e materiali, in tutti gli angoli, le vie e le piazzette del paese. Commenta il presidente della Pro loco: "Anche le giornate con temperatura mite hanno contribuito notevolmente al successo dell’iniziativa, per la realizzazione della quale ringraziamo tutti gli abitanti e i visitatori della loro partecipazione".

Quinto Cappelli