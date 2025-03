Portico, lavorare in smart working dal ’Portinari’

Nell’ambito dei finanziamenti per le aree interne e di montagna, la Regione ha stanziato 504mila euro per il comune di Portico e San Benedetto, da spendere nella sistemazione di una parte di palazzo Portinari, nel centro storico di Portico. Il progetto si chiama ‘HubWorking Portinari’, e sarà destinato a scopi turistici, per chi volesse lavorare da remoto dal palazzo che nel medioevo appartenne alla famiglia di Beatrice Portinari, la donna cantata da Dante nella Divina Commedia, il quale in queste zone trascorse parte del suo primo esilio. La parte pubblica del palazzo di oltre 200 metri quadri è stata acquistata dal Comune un anno fa per 65milia euro da un fallimento del tribunale, con i soldi ricavati da una vendita di azioni Hera, e comprende un appartamento al primo piano, uno al secondo (mansarda) e il cosiddetto Voltone, ovvero un arco che, sovrastando la pubblica via Roma (chiamata piazza dai portichesi), collega alla Torre Portinari o mastio del castello dei conti Guidi e al Giardino di Dante e Beatrice.

Spiega il sindaco Maurizio Monti: "Il finanziamento regionale-europeo di 504mila euro avrà due obiettivi: la messa in sicurezza del Voltone, che diventerà un ambiente polifunzionale e di collegamento con la parte alta di ciò che resta del castello dei Guidi; e la sistemazione dell’ambiente del secondo piano destinato al lavoro da remoto. Resta da sistemare il locale del primo piano, che sarà fatto in un secondo tempo". I tempi? Il Comune effettuerà il progetto preliminare, con incarico estero ad un ingegnere ed architetto, e nel 2026 dovrebbero essere effettuati i lavori di ristrutturazione e sistemazione del Voltone e del secondo piano. "Il 20% dei fondi – commenta il sindaco – dovrebbe già arrivare nei prossimi mesi per la progettazione. L’acquisto e la sistemazione di una parte di palazzo Portinari (l’altra è di privati), e soprattutto del Voltone, costituiscono un grande vantaggio per il centro storico di Portico dal punto di vista turistico, del miglioramento urbano e della funzionalità di varie strutture collegate. Inoltre – prosegue il primo cittadino –, speriamo che il progetto del lavoro da remoto attiri le persone che da tutta Europa amano fuggire dalle metropoli e lavorare da remoto, in particolare da ambienti così affascinanti dal punto di vista storico e culturale un tempo abitati da Beatrice Portinari". Storicamente i Portinari di Firenze avevano delle case a Portico fin dal 1265, e Folco Portinari, il padre di Beatrice, nacque qui. Un ramo della famiglia fiorentina di banchieri e procuratori d’affari dei Medici si estinse a Portico all’inizio del XIX secolo, ma tracce delle loro opere restano nell’architettura, nelle opere d’arte e nelle chiese.

Quinto Cappelli