Portico, lavori alle Poste per migliorare i servizi

L’ufficio postale di Portico in via Tosco Romagnola 18/B da lunedì sarà oggetto di lavori per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. La continuità dei servizi ai cittadini del Comune di Portico e San Benedetto sarà garantita attraverso l’ufficio postale limitrofo di Rocca San Casciano (distante 7 km da Portico e 18 da San Benedetto), aperto dal lunedì al venerdì (8.20-13.45) e sabato (8,20-12.45). "L’ufficio – si legge nella nota di Poste – è inserito nell’ambito del progetto ‘Polis – Casa dei Servizi Digitali’, approvato con il decreto legge 59/2021 e finanziato con 800 milioni di fondi, nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnnr. In netta controtendenza con il progressivo abbandono dei territori, Poste mira a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale, dando un nuovo volto ai 7.000 uffici dei piccoli centri, tra cui quello di Portico, attraverso l’erogazione di servizi essenziali". Al termine dei lavori, l’ufficio postale di Portico sarà più accogliente e trasformato in Sportello unico digitale di prossimità per un semplice e veloce accesso ai servizi della Pubblica amministrazione.

