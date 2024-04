Portico, l’integrazione è servita. Quando l’Africa incontra la lasagna

A Portico ormai ci sono diverse famiglie di giovani immigrati, oltre una cinquantina di persone, specialmente africani. Qui l’integrazione non è facile. Ma da un po’ di tempo l’amministrazione comunale, la scuola statale dell’infanzia e primaria Ambrogio Traversari (dove i bambini immigrati sono ormai la maggioranza) ed il ristorante e albergo Al Vecchio Convento si sono alleati per progetti di integrazione. Dopo la scuola di italiano, è arrivata la scuola di cucina per preparare piatti italiani aperta alle donne immigrate. Per sottolineare il valore e l’importanza dell’iniziativa sono arrivate recentemente da Bologna anche le telecamere di Rai 3.

Fra le 13 donne che partecipano con entusiasmo al corso, con 5-6 passeggini al seguito (qualcuna porta anche il bimbo piccolo sulla schiena all’africana), c’è anche Anes arrivata a Portico nell’agosto 2022, che accenna ai "tanti problemi lasciati nel Paese della foresta africana". Per quei problemi è in Italia. Accolta a Portico come tanti altri immigrati, "ora sto trovando una strada più sicura verso la luce". Infatti, dopo la scuola di italiano per gli immigrati, è arrivata anche la scuola di cucina, iniziativa lanciata dalla consigliera comunale Marzia Marchesini, delegata alla scuola, e sposata dallo chef del Vecchio Convento, Matteo Cameli, dove arrivano turisti da tutto il mondo per magiare italiano.

Commenta lo chef Matteo Cameli: "Le nuove allieve immigrate di questa simpatica scuola di cucina sono donne che hanno tanta voglia di imparare non solo a mangiare italiano, ma anche ad affermarsi come persone, magari imparando un lavoro. Hanno tanta voglia di fare delle cose, di cogliere le occasioni che la società italiana offre, compresa la prospettiva della cucina". Aggiunge il collega chef Nicola Ongaro, che da anni lavora al Vecchio Convento e ‘docente’ nella scuola di cucina: "Spesso le giovani donne sono molto curiose di conoscere come si prepara la cucina italiana, emiliano-romagnola in particolare. Il primo giorno abbiamo fatto, per esempio, le lasagne alla bolognese. E poi alla fine le abbiamo cotte e mangiate tutti insieme. Erano tutte contente e felici".

Aggiunge Matteo Cameli: "Mentre si impara a cucinare, si parla, si ride e si scherza. E questo è un altro modo di integrazione". Conclude la consigliera comunale Marzia Marchesini: "Per guardare avanti e combattere lo spopolamento, i nostri paesi di montagna non possono più contare solo sulle proprie forze, ma devono integrarsi con le forze umane nuove che arrivano da fuori, anche attraverso gli immigrati. La scuola, la lingua e la cucina sono modi privilegiati di integrazione".