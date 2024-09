Portico, messa alla Grotta di Lourdes

Per ricordare l’80° dello sfollamento nella valle del Montone, che durante l’ultima guerra mondiale si fermò un chilometro sopra Portico, la parrocchia Santa Maria in Girone organizza alle 18 una messa alla Grotta di Lourdes, lungo la Ss 67, all’imbocco della sp 22 della Busca (in caso di maltempo la celebrazione si svolgerà nella chiesa del paese).

Proprio in quel punto il 12 settembre 1944 si fermò lo sfollamento della popolazione della valle del Montone, a causa della guerra di liberazione che gli Alleati condussero contro i tedeschi, per alcuni mesi asserragliati a Portico.

Scrisse l’allora pievano di Portico don Agostino Fabbri nel diario parrocchiale di quel giorno: "A sera si diffonde la notizia che sembra ufficiale: Portico non avrà lo sfollamento. Tanta è la soddisfazione, tra tanti dolori e preoccupazioni, che si ventila l’idea di costruire un tempietto in quel di Valgiola, a onore del Sacro Cuore, della Madonna del Sangue e di San Giacomo apostolo, i nostri cari protettori, a ricordo di tanto favore. E la promessa sarà mantenuta e messa in esecuzione dopo la guerra, che speriamo finisca presto".

La Grotta di Lourdes fu poi costruita e inaugurata il 17 giugno 1954. Da allora tutti gli anni si celebra la ricorrenza.

q.c.