Portico, mobilitazione di fronte alla Bipres

Forlì
CronacaPortico, mobilitazione di fronte alla Bipres
29 ott 2025
QUINTO CAPPELLI
Cronaca
Questa mattina presidio ai cancelli della fabbrica (che ha sede anche a Rocca). I sindacati: "I lavoratori non ricevono lo stipendio da ormai due mesi".

La sede. della fabbrica specializzata in produzione di lamiere

La Fiom-Cgil di Forlì-Cesena ha indetto per questa mattina alle 9 una manifestazione che si svolgerà fuori dai cancelli della fabbrica Bipres di Portico, in via Tosco Romagnola 45, una realtà locale "che si trova in grave difficoltà economica".

Commentano a questo proposito i sindacati: "Sono due le mensilità arretrate che non sono state retribuite alle lavoratrici e lavoratori". Di qui la manifestazione, pensata "per chiedere all’azienda l’immediata corresponsione di quanto dovuto e per richiamare l’attenzione da parte delle istituzioni e della cittadinanza".

Il gruppo sindacale ha attivato anche un Iban "per avviare una raccolta fondi in aiuto ai lavoratori dell’azienda": una chiamata alla solidarietà nei confronti di chi da mesi non sta ricevendo lo stipendio.

La Bipres è un’azienda metalmeccanica con due sedi: una a Rocca e una a Portico, anche se la sua sede legale è stata trasferita da poco tempo in quest’ultima località. Attualmente sono operativi circa una settantina di dipendenti: un calo drastico se si pensa che fino a dieci anni fa i lavoratori assunti erano 120.

Se il fatturato della Bipres del 2023 era di 14milioni di euro, l’anno scorso è dimezzato, fino a prevedere con ogni probabilità di raggiungere appena 5milioni a fine anno. Una situazione decisamente difficile, al punto che la metà dei circa 70 dipendenti sono attualmente in cassa integrazione.

L’azienda si occupa di stampare lamiere e costruire impianti ceramici, in particolare per la Sacmi di Imola e altre aziende. Recentemente si è riunita l’assemblea dei soci, che ha sciolto il consiglio d’amministrazione, nominando come amministratore unico Terenzio Maria Servetti di Meldola. Il quale una decina di giorni fa ha inviato una lettera alla Regione e ai sindaci di Rocca e Portico, nella quale sostiene di avere l’intenzione di analizzare la situazione economica, con l’obiettivo di salvare l’azienda.

Commenta il sindaco di Portico e San Benedetto, Maurizio Monti: "E’ chiaro che la situazione è grave e anch’io da mesi sto lavorando per cercare una non facile soluzione". Aggiunge il collega di Rocca San Casciano, Marco Valenti: "Siamo tutti preoccupati e in attesa degli sviluppi". Entrambi i sindaci saranno presenti alla manifestazione di questa mattina, mentre ai dipendenti arriva anche la solidarietà di Bruno Basini, segretario della federazione forlivese di Rifondazione comunista, che impegna il suo partito "a sostenere tutte le iniziative atte a risolvere positivamente la situazione".

Quinto Cappelli

