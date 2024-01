Portico, Monti verso il bis. Partiti al lavoro

A Portico e San Benedetto, l’ultimo e più piccolo comune della valle del Montone (758 abitanti), la situazione politica in vista delle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale e del sindaco del prossimo 9 giugno sembra ancora molto incerta.

Tuttavia l’attuale sindaco, il civico Maurizio Monti, per sua stessa ammissione "autonomo e senza tessera di partito", sta cercando di ricomporre una lista. Quindi sembra intenzionato a ricandidarsi, anche se ancora non ha sciolto la riserva.

Una delle prime difficoltà sembra proprio quella di formare una lista di candidati al consiglio comunale, che deve essere formata da un minimo di 7 ad un massimo di 10 cittadini, essendo il consiglio comunale formato da 7 consiglieri di maggioranza e 3 di minoranza, più il sindaco. Pur essendo 7 il numero minimo, sarebbe bene arrivare a 10, per avere tre candidati come supplenti in caso di surroga durante il mandato.

Il sindaco uscente è civico, ma i sette consiglieri di maggioranza (alcuni dimessisi durante il mandato per motivi personali o di lavoro) erano di orientamento politico trasversale, fra cui alcuni dichiaratamente di centrosinistra, alcuni dei quali non sarebbero disponibili a ricandidarsi. Ma chi potrebbe essere lo sfidante di Maurizio Monti alla poltrona di primo cittadino?

Il Pd a Portico e San Benedetto è retto da due donne facenti funzioni di segretario: Diana Valli, figlia dell’ex sindaco Dino Valli (alla guida del Comune dal 1975 al 1985), e Serena Bambi, da poco in pensione, come dipendente del Comune e poi dell’Unione, iscritta e militante del Pd con incarichi a livello territoriale di Forlì, con delega per i rapporti con i territori. In quest’area di sinistra (i 5Stelle non sono strutturati) c’è movimento, ma, per quanto riguarda i nomi e la formazione di un’eventuale lista, le bocche sono cucite. Da voci vicine al Pd si apprende che "ci sono avvicinamenti e sondaggi per iniziare un percorso per costruire alleanze, per formare un programma e soprattutto trovare persone disponibili". Di sicuro se la sinistra riuscirà a formare una lista trasversale, con programma e candidato, sarà ufficialmente civica. Occorre però aspettare ancora tempo per saperne di più.

E il centrodestra? Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia hanno molti voti, ma non referenti ufficiali. Quindi, gli scontenti della precedente amministrazione e anche delle forze politiche organizzate potrebbero tentare di mettere in piedi una lista trasversale civica, se il centrosinistra non ci riuscisse (oppure anche come terza lista). A questo proposito circolano anche alcuni nomi di candidati a sindaco, in particolare della frazione di Bocconi (dove un anno fa ha chiuso la Beccona, l’unico bar e ristorante del paese, di proprietà comunale, creando grande scontento), che però non trovano conferme. La situazione è ancora fluida, ma molto dipenderà dalla decisione dell’attuale sindaco, quando scioglierà la riserva della sua candidatura.

Chiunque sia il prossimo sindaco, di sicuro si troverà a dover affrontare tanti problemi, fra cui tre in particolare: la sopravvivenza del Comune con visione e progetti nuovi; sistemazione di frane, strade e edifici pubblici alluvionati e terremotati (fra cui il cimitero di Bocconi) per un ammontare di circa 9milioni di euro; lo spopolamento della montagna in prospettiva sovracomunale.