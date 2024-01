Portico paese dei presepi fino a domenica

La chiusura della rassegna ‘Portico il paese dei presepi’ è stata prorogata di una settimana dalla Pro loco di Portico, d’accordo con l’amministrazione comunale. Quindi i presepi di Portico resteranno visitabili tutti i giorni (e le notti, particolarmente affascinanti perché illuminati) fino a domenica prossima. Lo comunicano gli organizzatori, avendo ricevuto "molte richieste di prolungare la manifestazione", con centinaia di presepi diffusi tutti ancora allestiti davanti alle case oppure in alcune vie o zone del caratteristico paese medievale. Restano aperti anche l’esposizione dei 30 Fotopresepi nella Torre Portinari e il percorso nella chiesa di Santa Maria in Girone, che espone copia quasi a grandezza naturale del Presepe di Greccio, opera di Giotto, tratto dalla Basilica superiore di Assisi.

Grazie a una edizione ricca di presepi particolarmente apprezzati e ben fatti (con vari materiali, dimensioni e tradizioni), alle giornate di bel tempo durante le feste natalizie e alla grande pubblicità dei canali della Rai, nonché al passaparola dei visitatori, secondo gli organizzatori quest’anno sarebbero approdati a Portico per visitare le natività fra le settemila e le ottomila persone, fra cui visitatori di Roma, Milano e perfino da Parigi, come si ricava da alcuni registri delle firme. Con la proroga fino a domenica, gli organizzatori e gli abitanti di Portico sperano di raggiungere i diecimila visitatori, "una boccata d’ossigeno anche per l’economia e il turismo non solo del paese, ma anche della media e alta valle del Montone".

La guida turistica forlivese Chiara Macherozzi, con abilitazione rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna, ha organizzato proprio per domenica prossima una visita guidata al borgo medievale di Portico di Romagna e alla stessa rassegna dei Presepi; "con un particolare focus sulla storia del presepe ed i suoi significati – spiega la guida –. L’iniziativa è rivolta ai nostalgici del Natale appena trascorso. agli amanti dei borghi dell’Appennino tosco-romagnolo e dei gatti... visto che a Portico c’è anche un presepe dei gatti, gatti in foto e gatti veri in uno o più presepi, ma non solo".

La visita durerà due ore, con la seguente tariffa a testa: 14 euro a partire dai 19 anni di età, 10 euro dai 14 ai 18 anni (età scuole superiori), 8 euro dagli 11 ai 13 anni (età scuole medie). Il ritrovo è alle ore 15 davanti al Bar L’Angolo, di fronte al parcheggio all’inizio del paese, provenendo da Forlì (SS 67). La prenotazione è obbligatoria tramite whatsapp scritto (al 349.8087330) entro e non oltre venerdì 12. La visita guidata, infatti, si effettuerà solamente al raggiungimento di un quorum minimo di prenotazioni pervenute entro e non oltre domani.