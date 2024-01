Portico, paese dei presepi: ultimo giorno di esposizione. E si pensa già ai 50 anni

Ultimo giorno oggi per visitare i presepi di Portico. Si chiuderà, infatti la rassegna ‘Portico il paese dei presepi’, già prorogata di una settimana dalla Pro loco di Portico, d’accordo con l’amministrazione comunale, per la grande richiesta di visitatori. Nei 40 giorni di apertura, i presepi di Portico sono stati visitati tutti i giorni e notti (particolarmente affascinanti perché illuminati) da circa diecimila persone, provenienti non solo dalla Romagna, ma anche da Emilia, Toscana e Marche e da varie città d’Italia, fra cui Milano, Torino e Roma, nonché dall’estero, fra cui Parigi. Tre le manifestazioni di oggi pomeriggio collegate ai presepi: alle 15 in uno spettacolo itinerante per le vie del paese, gli allievi del Laboratorio ‘Teatro degli Avanzi’ di Forlimpopoli presenteranno ‘Mastro Geppetto alla ricerca del figliolo perduto’; sempre alle 15 presso il Bar dell’Angolo, la guida turistica Chiara Macherozzi di Forlì guiderà un gruppo di persone a visitare i presepi; sempre in piazza i proprietari del chiosco di piadina Il Chiosco di San Rocco proporranno in piazza specialità locali e vin brulé.

Inoltre, sempre nel pomeriggio, dovrebbe essere presente Giuseppe Ferrini di Rocca San Casciano con i cavalli e la slitta con ruote per portare a spasso i bambini e le famiglie, una delle simpatiche attrattive dei presepi di Portico. Fra i tanti presepi da visitare, prima della chiusura, l’esposizione dei 30 Fotopresepi nella Torre Portinari e il percorso nella chiesa di Santa Maria in Girone, che espone copia quasi a grandezza naturale del Presepe di Greccio, opera di Giotto, tratto dalla Basilica superiore di Assisi. Grazie ad una edizione ricca di presepi ben fatti (con vari materiali, dimensioni e tradizioni), alle giornate di bel tempo durante le feste natalizie e alla grande pubblicità dei canali della Rai, nonché al passaparola dei visitatori, secondo gli organizzatori quest’anno Portico ha dato il meglio di sé, organizzando "una delle più belle edizioni della storia presepistica". Chiudendo l’edizione 2023, gli organizzatori pensano già all’edizione straordinaria del 50° nel dicembre 2024. Fu, infatti, Rosanna Gazzotti, allora presidente della Pro loco, ad esporre nella panchina di pietra, fuori della porta di casa, un presepe per il Natale del 1974.

Quinto Cappelli