Portico, presepi allo sprint finale

di Quinto Cappelli

Si chiuderà domanila 50ª edizione di ‘Portico il paese dei presepi’, la manifestazione natalizia organizzata dalla Pro loco del paese in collaborazione con gli abitanti e con il patrocinio del Comune. Grazie ai servizi della Rai, alla stagione mite, alle specialità gastronomiche del Chiosco San Rocco e alla bellezza stessa della rassegna, con centinaia di presepi in tutti gli angoli e le strade del paese medievale, gli organizzatori e i commercianti calcolano che i visitatori siano stati oltre diecimila.

"Quest’anno – commenta Marisa Raggi, titolare con il marito Gianni Cameli e il figlio Matteo dell’albergo diffuso e ristorante Al Vecchio Convento – è arrivata gente da tutta Italia e non solo è passata per visitare i presepi, apprezzati per la bellezza e il fatto che tutto il paese partecipa alla realizzazione, ma anche venendo nel nostro ristorante e albergo e nelle varie strutture turistiche del territorio, come gli altri ristoranti, ma anche gli agriturismi e i B&B. Molti i commenti positivi, perché i presepi comunicano un clima di spiritualità, non si paga un biglietto e il paese stesso è un presepe".

Aggiunge la ceramista Lucia Gennaretti, titolare del laboratorio ‘Ceramiche di Lucia’, che è situato lungo la via principale: "Quest’anno è arrivata più gente, non solo dalla Romagna, ma anche dall’Emilia e dalla Toscana. Sono molto contenta per aver venduto oggetti e lavori di pittura e ceramica, ma anche diverse persone mi hanno impegnato ordinazioni". Racconta la ceramista: "Molti mi hanno detto che fuggivano dalla nebbia della pianura e delle città della via Emilia per venire a godersi il sole e l’aria pulita dell’Appennino. Insomma, per vivere una giornata da favola in mezzo ai presepi".

Per Claudia Cappelli, titolare con il padre Silvano dell’omonima e unica macelleria che ancora resiste alla scomparsa dei negozi nei piccoli paese come Portico, "quest’anno la gente è arrivata tutti i giorni e non solo nei classici weekend, apprezzando molto anche i prodotti tipici dei nostri negozi". Nella macelleria "la salsiccia matta, il cotechino, la finocchiona toscana, la farina per la polenta e quella di castagne per i dolci", ma anche "i prodotti del forno che ha riaperto in questo periodo", nonché le colazioni nei due bar del paese.

Cappelli, che è anche consigliere comunale con delega alla cultura, aggiunge: "Per il futuro dovremo creare anche un gruppo di lavoro all’interno della Pro loco con lo scopo di migliorare ulteriormente e rinnovare la rassegna con nuove idee e progetti, perché i presepi incentivano molto anche il turismo di tutta l’alta valle del Montone e della zona".