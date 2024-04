Portico, prosegue il progetto ‘Trencadis/Frammenti’

Continuerà nella mattinata di domani, a Portico di Romagna, per l’esattezza dalle 9.30 alle 12.30 in piazza Marconi e sulle scale del municipio, il laboratorio dell’opera artistica ‘Trencadìs/Frammenti’, ispirata al grande artista spagnolo Antonio Gaudì (autore fra l’atro della basilica Sagrada Famiglia). L’iniziativa è organizzata dal Centro Italiano di Storytelling di Portico e dall’artista e professore Luigi Impieri, noto per le sue opere urbane a Forlì.

Racconta lo storyteller Flavio Milandri: "Sabato scorso al laboratorio di Luigi Impieri (nella foto) e del gruppo di lavoro del progetto ‘Where To’ hanno contribuito circa 40 persone: paesani di Portico, passanti, turisti di diverse età, curiosi ed entusiasti di poter essere parte di un’opera di arte pubblica partecipata. Ovviamente quelli del Gruppo di lavoro avevano portato pezzi, scarti importanti per loro che avevano una storia".

Il risultato di questa tecnica popolare? La realizzazione appunto di un trencadis (ovvero un’applicazione artistica ornamentale per la cui realizzazione vengono impiegati frammenti di varia natura) in forma di geco, il tutto poi immortalato da Domenico Bressan, fotografo del Mama’s Club di Ravenna, che sta sviluppando una ricerca fotografica sulla nuova cittadinanza e l’abitare, in collaborazione con Pallavicini22 Art Gallery.

Annuncia Flavio Milandri: "Il percorso tra storytelling applicato e ludo pedagogia, trash art e spazio pubblico, che ha coinvolto in prima battuta alcuni gruppi e persone di Portico e San Benedetto, si concluderà, con la parte operativa, nel mese di maggio, festeggiando la Giornata dell’Europa" (info: mail info@ centroitalianostorytelling.it).

Quinto Cappelli