Portico, pure il vescovo incantato dai presepi

di Quinto Cappelli

"Grazie per il regalo che avete fatto ai visitatori, creando un presepe diffuso in tutto il paese. Augurandoci che ogni paese diventi un presepe, luogo di vera presenza di Gesù".

Firmato Livio Corazza. E’ il commento che il vescovo di Forlì-Bertinoro ha lasciato nel registro delle firme al termine della visita che il presule ha compiuto domenica scorsa ai presepi di Portico, accompagnato da alcuni fra gli organizzatori.

In particolare Corazza ha apprezzato i caratteristici presepi nei borghi medievali del paese e la rassegna delle ‘Natività nell’arte’ esposta nella millenaria Torre Portinari.

A questo proposito il presule ha suggerito anche agli organizzatori per il prossimo anno di esporre "Natività che si trovano nella storia dell’arte di Forlì e dintorni, fra cui la Natività del Beato Angelico o copia della lunetta dei Magi sul portale di San Mercuriale".

In precedenza, il vescovo aveva visitato anche la rassegna di ‘Antichi presepi artistici’ nella chiesa del Suffragio di Rocca San Casciano, organizzata per la parrocchia dai coniugi Daniela e Piero Frassineti e da Paolo Benini, visitata da molte centinaia di persone e chiusa proprio domenica scorsa. La 50esima rassegna di ‘Portico il paese dei presepi’ ha ottenuto quest’anno un’affluenza eccezionale, con oltre 10mila visitatori.

"Questo successo – commenta soddisfatto il presidente della Pro loco, l’associazione che organizza la rassegna col patrocinio del Comune – si deve alla bellezza dei presepi realizzati davanti alle case e per le vie del paese dagli abitanti, alla buona stagione fra Natale e l’Epifania, ma soprattutto ai servizi svolti dalla Rai su vari canali. Tutto questo porta anche notevoli ricadute sul turismo, non solo del paese, ma anche della valle del Montone e del territorio appenninico".

Nei prossimi giorni gli organizzatori saranno impegnati nello smontare e sistemare le statue e il materiale che serve per le centinaia di presepi. Ma si sta pensando già a come curare ancora meglio la prossima edizione, per attirare sempre più visitatori anche da altre regioni.

Se a Rocca e Portico i presepi sono in via di smantellamento, resta aperto e visitabile fino alla fine di gennaio il presepe meccanico di Predappio Alta, realizzato dal presepista e scultore Davide Santandrea nelle cantine Zoli del ristorante La Vecia Cantena dla Pré Ca’ de Sanzves (orari di apertura del ristorante, tranne il mercoledì, info: 0543.921095). Se quest’anno è stato visitato da duemila persone, il prossimo anno dovrebbe attirarne di più, perché dovrebbe ritornare nelle grotte della Solfatara.