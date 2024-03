Portico di Romagna, ecco la scuola di cucina: allievi col mattarello da tutta Italia

Forlì, 13 marzo2024 – “L’idea di istituire una scuola di cucina a Portico è nata durante una cena organizzata da noi il 1 ottobre scorso a favore degli alluvionati, la ‘Serata Spalata’, tappa di un progetto gastronomico e di solidarietà, il cui ricavato è stato devoluto a imprese e famiglie del territorio colpite dall’alluvione". A raccontare è Matteo Cameli, chef del ristorante albergo diffuso Al Vecchio Convento che, insieme all’associazione culturale Verde Olmo, ha aperto una ‘Scuola di cucina’ proprio a Portico, nel palazzo di Beatrice Portinari. Gli organizzatori svolgono già lezioni di cucina per stranieri e ultimamente anche per immigrati. Ma quest’ultima ‘scuola’ si basa su due particolarità: si rivolge a italiani e gli insegnanti sono eccezionali, fra cui Cameli, Nicola Ongaro (a Londra per 23 anni e ora al Vecchio Convento) ed Erica Liverani di Ravenna, vincitrice di Masterchef Italia 2016. Domenica scorsa sono accorsi per l’apertura dei battenti venti ‘allievi’, in prevalenza giovani da varie parti d’Italia, fra cui Pesaro, Padova, Bologna, ma anche Forlì, Castrocaro, Dovadola e Rocca San Casciano (per iscriversi contattare il Vecchio Convento: 0543.967053 e info@vecchioconvento.it). Ma che cosa attira gli appassionati di cucina? Risponde Annalisa Fabbri di Forlì, con seconda casa a Portico, oculista fino a poco tempo fa a Forlì e a Villa Igea: "Io e mio marito siamo appassionati di cucina e ci siamo divertiti divertendo un mondo, perché il bello di questa scuola è proprio imparare divertendosi".

Aggiungono Lucia Versari e Valentina Vallicelli di Castrocaro Terme, estetista e geometra: "Abbiamo sempre visto le nostre nonne tirare la sfoglia, ma non abbiamo mai imparato. Ora non ci siamo lasciate sfuggire l’occasione. E abbiamo imparato che da un solo impasto si possono sfornare tanti tipi di pasta". Donata Piani di Rocca San Casciano è stata attirata dalla fama della ‘maestra’ Liverani: "Quando ho imparato dai social che la vincitrice di Masterchef era a Portico, ho aderito subito e a fine giornata sono stata proprio contenta di aver partecipato, perché ho imparato tante cose sul fare la pasta fresca e sulle forme di come si può presentare la pasta fatta in casa". Paola Boattini, presidente della Cooperativa sociale Dovadola 3000 e già candidata a sindaco del suo paese, riassume con una battuta l’interesse per questa scuola: "Mi diverto, mi rilasso e imparo". Al termine della mattinata le tagliatelle, gli strozzapreti e i tortelli realizzati nell’aula attigua al ristorante passano ai fornelli e gli assaggi tutti insieme a tavola sono la miglior prova d’esame dove tutti sono promossi. Prossimi appuntamenti: sabato 16 marzo ore 10-13 ’Cucina stellata a casa tua’, con Nicola Ongaro; sabato 23 marzo ’Funghi e tartufi in cucina’, con Matteo Cameli; domenica 21 aprile, ’Crostate in cucina’ con Erica Liverani.