Portico, stasera la festa ‘Spiedo e Baracca’

La Pro loco di Portico apre le manifestazioni 2023 stasera con l’iniziativa ‘Spiedo e Baracca’. Gli stand gastronomici apriranno per la cena allo spiedo ai giardini pubblici alle 19.30 sia per i prenotati sia per chi giungerà all’ultimo momento (info: 348.2842066, 328.3672649 o 340.1669111). Il menu a 25 euro a testa, bevande incluse, prevede: antipasto misto, strozzapreti con pomodorini, pancetta e rucola, spiedo di carne mista con contorni, dolce. Il menu dei bambini (10 euro): strozzapreti pasticciati, salsicce e patatine. Dalle 21.30 la ‘Baracca continua’ con la musica dal vivo del gruppo ‘The Wave’.

Il calendario delle manifestazioni della Pro loco è concentrato poi sulle iniziative di agosto: Sagra della tagliatella nel weekend 5-6, con caccia al tesoro; Festone vol. 2 il giorno 12 e ‘Paelliamo’ il 13, con musica durante entrambe le serate; 14 e 15 con tanta musica Anni 80-90-2000; il 19 The Last Party. Il principale appuntamento dell’autunno si svolgerà la seconda domenica di ottobre, con la Sagra dei Frutti del Sottobosco".

Infine, una delle maggiori attrattive estive dell’alta valle del Montone resta la balneazione nel fiume: col caldo degli ultimi giorni già centinaia i bagnanti, che scelgono fra la Chiusa a Portico, la Brusìa a Bocconi e i Gorgoni fra Bocconi e San Benedetto in Alpe.

Quinto Cappelli