Portico torna a far festa coi frutti del sottobosco

Torna domani a Portico la Sagra dei Frutti del Sottobosco e dell’Artigianato artistico, organizzata dalla Pro loco per la 43ª edizione, col patrocinio del Comune. Dal punto di vista qualitativo, la Sagra dei Frutti del Sottobosco è fra le manifestazioni più caratteristiche dell’Appennino forlivese per la promozione dei prodotti autunnali. Infatti, il centro storico del paese di Dante e Beatrice è riservato solo alle bancarelle a tema con prodotti autunnali e dell’artigianato artistico; negli spazi fuori anche altre da mercato.

Fin dal mattino le bancarelle dei prodotti tipici fra cui funghi, castagne, tartufi, noci, mele, melagrane, sorbe, nespole, miele e marmellate espongono lungo via Roma; alle 10 si apre la mostra mercato; alle 11.30 via agli stand gastronomici sotto il grande tendone nei giardini pubblici (da due-trecento posti al coperto e altri in tavoli all’esterno), con tante specialità a base di funghi, cinghiale e castagne. fra primi, secondi, contorni e dolci. Lungo via Roma in mezzo alle bancarelle ci si potrà fermare allo stand delle caldarroste.

Musica e artisti animeranno le vie del paese, mentre per tutta la giornata sarà esposta nel teatro Iris Versari la Mostra del Fungo, a cura del Gruppo micologico forlivese. Nel Giardino di Dante e Beatrice si svolgeranno laboratori creativi, giochi di strada di Nonno Banter e la mostra ‘L’altro volto della terra’ nella Torre Portinari, nonché il concerto live dei Brass To House (ore 15).

Commenta la presidente della Pro loco, Lucia Santandrea: "Assicuriamo i nostri affezionati visitatori e tutti coloro che vorranno venire per la prima volta alla nostra sagra che la stagione delle castagne sta andando bene, con la raccolta che è già iniziata da giorni e che i frutti sono di buona qualità, come dicono i produttori. Le specialità agli stand gastronomici sono tante e di qualità, con servizio ai tavoli da parte di decine e decine di volontari, fra cui tanti giovani. Nelle bancarelle non mancheranno anche prodotti pregiati, fra cui funghi e tartufi". I prezzi? Da 5 a 8 euro al kg le castagne, 30-40 euro i funghi porcini e 150-200 euro l’etto il tartufo, anche se il prezioso ‘tuber magnatum pico’ ancora scarseggia, nonostante la promettente stagione.