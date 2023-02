"Portico? Un borgo amato dai tedeschi"

di Quinto Cappelli "Su tremila presenze nel 2022, il 75% è rappresentato da stranieri, fra i quali la stragrande maggioranza è formata da tedeschi, seguiti a distanza da svedesi, danesi, belgi e inglesi". Lo rivelano Marisa Raggi e Matteo Cameli, madre e figlio, titolari del ristorante e albergo diffuso Al Vecchio Convento di Portico, insieme al padre Gianni Cameli e al fratello Massimiliano, che ora gestisce anche un ristorante in Danimarca. Marisa e Matteo, che cosa cercano gli stranieri a Portico? "La natura, la buona cucina, la tranquillità, l’accoglienza e la qualità della vita, le cose che non si trovano più nelle grandi città". Chi fa pubblicità a questi piccoli borghi, visto che anche nel recente video organizzato dalla tv tedesca, in collaborazione con l’Apt regionale, sui 50 luoghi più attraenti dell’Emilia Romagna non ne figurava uno del Forlivese e territorio? "Le agenzie di promozione turistica, gli enti e le istituzioni del turismo dovrebbero prestare più attenzione ai nostri luoghi e ai borghi, di cui è piena l’Italia. Ma noi siamo aiutati dal passa parola e dai media stranieri, in particolare tedeschi, più attenti e liberi, che vengono alla ricerca dei luoghi italiani apprezzati dai loro connazionali". Un esempio? "Un tabloid abbinato...