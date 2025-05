Portico, una domenica ’Sporticata’ con la Pro loco

La Pro loco di Portico, col patrocinio del Comune di Portico e San Benedetto, ha organizzato per domani la seconda edizione della Sporticata, una ‘gironzolata sociale’ sulle colline attorno al paese medievale.

Spiega la presidente della Pro loco di Portico, Lucia Santandrea: "Con questa iniziativa sportiva, sociale e turistica nell’ambiente, la nostra associazione di volontariato apre il programma delle manifestazioni estive del 2025, con un ricco calendario di feste, eventi e manifestazioni culturali, artistiche, musicali e gastronomiche nei prossimi mesi estivi".

Il ritrovo della Sporticata è per domattina alle 9.30 presso i giardini pubblici, e la partenza alle 10. Il primo percorso non competitivo ma per allenati è di 8,6 km con dislivello di 494 metri, mentre il secondo percorso non competitivo per principianti è di circa 5,8 km (51.7204123). Ci si può iscrivere anche alla partenza (info: 351.7204123). L’iscrizione comprende anche un gadget ed il pranzo in compagnia, ad un prezzo sociale, grazie alla generosità degli esercenti del territorio e dell’associazione di volontariato. Infatti, la Sporticata è una passeggiata all’insegna dello sport, dello star bene insieme, della scoperta dei territori e della convivialità.

L’iscrizione di 15 euro è comprensiva di tessera Pro loco, assicurazione, gadget (fino a 200 iscritti) e pranzo. Per gli iscritti alla Pro loco 5 euro, mentre per i bambini fino alla quinta classe della scuola primaria è gratis. Nel pomeriggio si può visitare il paese medievale con le sue bellezze, fra cui il ponte della Maestà a schiena d’asino, i borghi medievali e la parte alta, il corso intermedio con la chiesa della Madonna del Sangue (al cui interno ci sono varie opere d’arte) e la parte alta con la pieve e la Torre Portinari.

Quinto Cappelli