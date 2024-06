Portico, un’estate di eventi con la Pro loco

Il nuovo consiglio della Pro loco di Portico, presieduto da Lucia Santandrea, ha presentato il ricco programma di eventi aperti al pubblico, a turisti e a chi vuole divertirsi in collina e montagna ‘eState a Portico 2024’, con quattro manifestazioni in giugno, cinque in luglio, nove in agosto, la Sagra del Sottobosco il 13 ottobre, per poi concludere a dicembre con ‘Portico il paese dei presepi’.

Si partirà il prossimo weekend: sabato 15 con ‘La partita si guarda meglio a pancia piena’, cena e visione su maxischermo dell’Italia agli Europei ai giardini pubblici (per proseguire il 20, il 24 giugno e…"se l’Italia andrà avanti, lo faremo anche noi"); domenica 16, con ‘La Sporticata’, gironzolata sociale o camminata di 4 km per persone da 0 a 100 anni (quota 12 euro e bambini gratis), che si conclude col pranzo ai giardini pubblici. Racconta la consigliera Eva Assirelli: "Abbiamo iniziato a pubblicizzare l’iniziativa, distribuendo i gadget ai bambini della scuola il 29 maggio, per coinvolgere anche le famiglie".

Dopo la ‘Cena in giallo’ del 29 giugno, per celebrare il passaggio in Romagna del Tour de France, l’evento principale di luglio è Chef Sotto il Portico, quattro giorni all’insegna del cibo del mondo per le strade del paese (11-14 luglio), in collaborazione col ristorante e albergo diffuso Al Vecchio Convento. La Sagra della Tagliatella apre le feste di agosto il 3 e il 4, il mese con più eventi di cibo, musica e spettacoli.

L’appuntamento più atteso dell’autunno è la Sagra del Sottobosco la seconda domenica di ottobre, mentre ‘Portico il paese dei presepi’ animerà l’inverno portichese dall’8 dicembre al 12 gennaio 2025.

Commenta la presidente Lucia Santandrea: "La Pro loco, che opera in paese da oltre 50 anni, continua ad animare Portico specialmente d’estate, con un ricco programma d’iniziative, eventi ed animazioni sociali per abitanti e turisti di tutte le età, valorizzando in particolare le tradizioni, la cucina e la cultura della Romagna Toscana".

Lucia Santandrea, parrucchiera del paese e originaria di Forlì, sposata a Portico e con un figlio, è da poco la nuova presidente della Pro loco di Portico, succedendo a Giuseppe Neri, che ha svolto alcuni mandati. La neopresidente è stata eletta dai sette consiglieri, a loro volta eletti fra i più votati dall’assemblea: Eva Assirelli, Juseph Ayndiaan, Alessandro Benedetti, Eleonora De Santis, Mascia Gurioli, Giuseppe Neri e Rossano Zanniboni.

Quinto Cappelli