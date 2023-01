Portico, uno spettacolo per rendere omaggio a Iris Versari

Va in scena domani alle 17 a Portico, presso il teatro Iris Versari di via Tosco Romagnola 31, lo spettacolo ‘Radici resistenti: Iris Versari’, promosso dall’Anpi Valle del Montone. Michela Gorini e Sabina Spazzoli, della compagnia teatrale Malocchi e Profumi, si cimenteranno in letture sulla partigiana Iris Versari, accompagnate alla fisarmonica dal musicista Mirko Catozzi, presidente dell’Anpi di Forlimpopoli. L’ingresso è libero. "L’iniziativa – spiega Sonia Bendoni di Portico, presidente dell’Anpi Valle del Montone – si svolge come proseguimento delle manifestazioni per il centenario della nascita di Iris Versari, svoltesi lo scorso 11 dicembre a San Benedetto in Alpe dal Comune di Portico e San Benedetto, in collaborazione con l’Anpi".

Aggiunge Rodolfo Galeotti di Rocca San Casciano, vice presidente dell’Anpi Valle del Montone e consigliere di minoranza del Comune di Rocca San Casciano: "La manifestazione cerca di tenere vivo il ricordo e la memoria della partigiana più importante della Banda Corbari". Nel 2022 è uscito anche il libro ‘Iris Versari. Una biografia partigiana’ (Il Ponte Vecchio) di Sandra Bellini. In 340 pagine, l’autrice, insegnante e storica modiglianese che abita a Faenza, cerca di dimostrare che Iris fu una partigiana italiana in armi e non solo l’amante di Corbari. Nata a San Benedetto in Alpe il 12 dicembre 1922, Iris Versari morì il 18 agosto 1944, durante l’eccidio di Cornio di San Valentino di Tredozio, durante la cattura dei vertici della Banda Corbari da parte dei nazifascisti.

Quinto Cappelli