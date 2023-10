Portico, visita con guida turistica

Domenica la guida turistica forlivese Chiara Macherozzi porterà ’a spasso per l’antico borgo medievale di Portico sulle orme di Dante, tra storia e leggenda, arte e devozione, maestri costruttori e… gatti’, tutti quelli che si iscriveranno entro domani. La prenotazione è obbligatoria tramite WhatsApp scritto al 349.8087330. La visita guidata si effettuerà solamente al raggiungimento di un quorum minimo. Il ritrovo è fissato alle ore 16, davanti al Bar Angolo. La visita durerà circa due ore (tariffe a testa: 13 euro a partire dai 19 anni, 10 per studenti e dai 14 ai 18 anni, 8 dagli 11 ai 13 anni). La visita comprenderà i punti più caratteristici del paese di Dante e Beatrice, fra cui la chiesa della Madonna del Sangue (quella di Santa Maria in Girone è inagibile causa terremoto), e il ponte della Maestà, risalente secondo studi recenti dello storico Piero Farolfi al 1696, quando a costruirlo furono i Brenti, una famiglia di muratori provenienti nel XVI secolo dal Brenta, costruttori anche a Forlì del ponte di Schiavonia.