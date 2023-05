"Porto a Roma una lista di priorità"

La deputata di Fratelli d’Italia Alice Buonguerrieri e il responsabile del comprensorio forlivese del partito, Luca Bartolini, hanno incontrato ieri in municipio il sindaco di Modigliana Jader Dardi, per fare il punto della situazione dopo le numerose frane. La Buonguerrieri ha evidenziato che Modgliana "è una delle zone più colpite dall’ondata di maltempo dove strade e collegamenti sono letteralmente spariti in diversi punti".

Venerdì tutti i presenti – Dardi, Buonguerrieri e Bartolini – avevano partecipato al summit con il ministro Nello Musumeci, il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio e il viceministro Galeazzo Bignami. "Ci siamo soffermati – spiega Buonguerrieri (nella foto) – sulle principali criticità e ho rinnovato al sindaco di Modigliana tutta la vicinanza del Governo: siamo pronti a ricevere dall’Amministrazione di Modigliana una lista delle priorità su cui intervenire, una lista che andrà costantemente aggiornata in modo da rappresentare anche a Roma l’evolversi della situazione". Dardi ha segnalato come il Comune fosse in attesa di alcuni finanziamenti ministeriali: "La prossima settimana mi attiverò nei dicasteri competenti per verificare se le procedure possono essere sbloccate in tempi celeri", ha risposto la deputata.